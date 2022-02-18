Резников убежден в необходимости легализации оружия

Министр обороны Алексей Резников выступает за принятие закона, который бы урегулировал обращение оружия в Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"Я убежден, что это нужно сделать. Потому что в Украине нет закона, который в принципе регулирует оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется. Поэтому я очень искренне верю, что украинский парламент наконец-то примет закон, в котором будет все нормировано", — сказал министр.

Накануне же в интервью изданию "РБК-Украина" Резников пояснил, что является давним сторонником легализации оружия по нескольким причинам.

"Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, регулирующий обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола. Во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность — это точно", — сказал он.

В то же время в ответ на вопрос, когда участники территориальной обороны смогут хранить дома оружие, министр отметил, что боевое оружие все же должно храниться в специальных помещениях.

"Что касается сил территориальной обороны, то боевое оружие должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях, и по мере необходимости резервисты, подписавшие контракт, будут его получать для учений или, не дай бог, при развертывании сил. Это разные типы оружия, одно с другим не связано", — отметил чиновник.

По словам главы Минобороны, когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это будет дополнительным фактором задуматься о том, какая цена будет у агрессии против них.

Напомним, что 4 марта 2021 года Верховная Рада отказалась поддержать два законопроекта об обращении гражданского оружия и боеприпасов, а также отправить их на повторное первое чтение. Один из них был внесен 44 депутатами, из которых 40 представляли фракцию "Слуга народа", а другой — представителем "Голоса" Андреем Шараскиным.

Причем если второй действительно был рекомендован к отклонению профильным комитетом, который на тот момент возглавлял нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский, то первый как раз комитет рекомендовал одобрить.

Монастырский после этого сообщил, что депутаты планируют наработать новый законопроект об обращении гражданского оружия, но без урегулирования вопроса короткоствольного огнестрельного оружия. Тогдашний нардеп выразил уверенность, что "вопрос огнестрельного оружия отброшен", в этом созыве парламент больше не вернется к нему, а сможет рассмотреть лишь примерно через три-пять лет.

В сентябре 2021 года, когда Монастырский возглавил МВД, он также заявил, что как соавтор нового законопроекта об оружии выступает все же против легализации именно короткоствольного оружия.