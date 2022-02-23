Верховна Рада має намір дозволити в Україні обіг цивільної вогнепальної зброї, проте під це рішення не підпадає короткоствольна зброя.

За відповідний законопроєкт №5708 у першому читанні проголосувало 274 депутати, у тому числі 203 з фракції "Слуга народу", 17 з "Європейської солідарності", 12 з "Батьківщини", 6 з "Голосу", 16 із групи "За майбутнє" 12 з групи "Довіра".

Проти проголосували чотири нардепи — всі з "Опозиційної платформи - За життя". При цьому ще 42 депутати з різних фракцій утрималися. Після цього голосування Рада 276 голосами вирішила також скоротити підготовку законопроєкту до другого читання.

Документом, як зазначено в пояснювальній записці, пропонується прописати поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю, умови та порядок отримання громадянами України та юрособами документів про право власності на неї, а також класифікацію такої зброї (запроваджуються категорії від A до E).

Законопроєкт передбачає розробку порядку видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, що перешкоджають отриманню документа на цивільну вогнепальну зброю, для чого має бути створено спеціальну інформаційно-довідкову систему, яка використовуватиме електронні підписи осіб, які формують такі висновки.

Також передбачено розробку порядку створення та ведення Єдиного держреєстру цивільної вогнепальної зброї. Проєкт закону визначає повноваження суб'єктів реєстру, загальні засади цивільного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, основи прав та обов'язків власників такої зброї, встановлює порядок отримання права на таку зброю та боєприпаси, порядок страхування цивільної відповідальності власників зброї.

При цьому передбачаються обмеження права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси та водночас передбачаються використання її для самозахисту; визначається поняття зон, вільних від зброї; прописуються основи госпдіяльності у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів; визначаються загальні принципи володіння та використання такої зброї та боєприпасами іноземцями та особами без громадянства.

Крім того, документ покликаний врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до України, тимчасове вивезення їх з України, а також передбачити державний контроль у сфері обігу такої зброї.

Право на володіння зброєю, згідно із законопроектом, зможуть отримати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, вперше на три роки, а надалі щоразу на п'ять років. Людям з медичними протипоказаннями чи судимостями посвідчення власника зброї отримати буде неможливо.

Повнолітні особи, які пройшли спеціальне навчання, отримають право на зброю категорії D (довгоствольна вогнепальна гладкоствольна). Дозвіл на гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (травматичну) зможуть мати лише особи, діяльність яких пов'язана з ризиком для життя та здоров'я.

Зброю категорії С зможуть легально мати повнолітні спортсмени, які не рідше двох разів на рік брали участь у змаганнях у складі збірних України та мають звання майстра у стрілецьких видах спорту.

Дозвіл на зброю категорії Е (довгоствольна вогнепальна нарізна та комбінована вогнепальна) зможуть отримати лише громадяни віком від 25 років, які не притягувалися до адміністративної відповідальності більше двох разів за порушення правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної або пневматичної зброї.

Суть законопроєкту в інфографіці порталу "Слово і діло"

Авторами законопроєкту є 41 депутат (майже всі з фракції "Слуга народу"), включаючи голову Ради Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, що 4 березня 2021 року Верховна Рада відмовилася підтримати два законопроєкти про обіг цивільної зброї та боєприпасів, а також надіслати їх на повторне перше читання. Один із них був внесений 44 депутатами, з яких 40 представляли фракцію "Слуга народу", а інший представником "Голосу" Андрієм Шараськіним.

Причому якщо другий справді був рекомендований до відхилення профільним комітетом, який на той момент очолював нинішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, то перший документ комітет рекомендував схвалити.

Монастирський після цього повідомив, що депутати планують напрацювати новий законопроєкт про обіг цивільної зброї, але без урегулювання обігу короткоствольної вогнепальної зброї. Тодішній нардеп висловив упевненість, що "питання вогнепальної зброї відкинуто", у цьому скликанні парламент більше не повернеться до нього, а зможе розглянути лише приблизно через три-п'ять років.

При цьому раніше, у жовтні 2020 року голова Національної поліції Ігор Клименко, який обіймає цю посаду і зараз, заявляв, що виступає проти легалізації зброї, зазначаючи, що "треба спочатку закінчити війну" і "навести порядок із тією зброєю, що у нас є".

У вересні 2021 року, коли Монастирський очолив МВС, він також заявив, що як співавтор нового законопроєкту про зброю виступає все ж таки проти легалізації саме короткоствольної зброї.

Зазначимо також, що нинішній міністр оборони Олексій Резніков виступає за ухвалення закону про обіг цивільної вогнепальної зброї, але з правом на зберігання короткоствола, хоч і без права на носіння.