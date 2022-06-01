Украина не будет атаковать Россию американскими РСЗО, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на некоторые опасения в Белом доме заявил, что у Киева нет планов использовать реактивные система залпового огня (РСЗО) для нанесения удара по территории РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

"Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме заявляет, что мы можем их (РСЗО — Delo.ua) использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что американской оружие нужно Украине для защиты от агрессора, а не для атаки.

Напомним, Вашингтон был обеспокоен вероятной эскалацией, если Украина будет использовать РСЗО для нанесения ударов вглубь территории РФ. Из-за этого США откладывали поставку Украине этого вооружения. Однако вскоре президент Джозеф Байден принял решение передать Украине ракетные системы, которые смогут поражать цели на расстоянии более 64 километров.