Дания создает фонд помощи Украине на 1 млрд долларов: на что пойдут средства

Правительство Дании в этом году создаст фонд в 7 миллиардов датских крон (около 1,01 миллиарда долларов) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что фонд, согласованный с большинством партий в парламенте, направит 5,4 миллиарда крон на военную помощь, 1,2 миллиарда на гражданскую помощь и 0,4 миллиарда на усилия датских компаний по восстановлению Украины.

"Это в значительной степени отражение пожеланий Украины, которой кроме военной и гуманитарной помощи сейчас также необходима помощь в восстановлении", - сказал министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Отметим, Дания уже предоставила Украине военную поддержку на сумму около 5 миллиардов датских крон, и с помощью нового Украинского фонда страна стремится продемонстрировать высокий уровень поддержки.

Ранее Дания передала украинской армии все 19 самоходных артиллерийских установок французского производства Caesar, которыми она владела.

Также Дания и Николаевская область подписали меморандум об восстановлении региона.

Напомним, план восстановления Украины оценивается, по последним подсчетам, в 750 миллиардов долларов, а основным источником восстановления государства, как считают в правительстве, должны стать конфискованные активы России .