Данія створює фонд допомоги Україні на 1 млрд доларів: на що підуть кошти

Уряд Данії цього року створить фонд у 7 мільярдів датських крон (приблизно 1,01 мільярда доларів) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що фонд, який було погоджено з більшістю партій у парламенті, спрямує 5,4 мільярда крон на військову допомогу, 1,2 мільярда на цивільну допомогу та 0,4 мільярда на зусилля данських компаній щодо відновлення України.

"Це значною мірою є відображенням побажань України, якій окрім військової та гуманітарної допомоги зараз також необхідна допомога у відновленні", - сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Зазначимо, Данія вже надала Україні військову підтримку на суму близько 5 мільярдів данських крон, і за допомогою новоствореного Українського фонду країна прагне продемонструвати високий рівень підтримки.

Раніше Данія передала українській армії усі 19 самохідних артилерійських установок французького виробництва Caesar, якими володіла.

Також Данія та Миколаївська область підписали меморандум про відбудову регіону.

Нагадаємо, план відновлення України оцінюється, за останніми підрахунками, в 750 мільярдів доларів, а основним джерелом відбудови держави , як вважають в уряді, повинні стати конфісковані активи Росії.