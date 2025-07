До Китаю потрапили чипи Nvidia для ШІ на понад $1 млрд, попри експортний контроль

Лише за три місяці після того, як президент Дональд Трамп посилив правила експорту чипів до Китаю, туди потрапили топові процесори для штучного інтелекту компанії Nvidia на суму понад $1 мільярд. Про це пише Delo.ua з посиланням на Cryptopolitan.

Аналіз показує, що чип Nvidia B200, заборонений до прямого продажу в Китаї, став ходовим товаром на китайському чорному ринку. Це ще раз підкреслює, наскільки складно США стримувати прагнення Пекіна до передових напрацювань у галузі напівпровідників.

За даними The Financial Times, цей процесор, який використовують провідні американські компанії — зокрема OpenAI, Meta та Google — для навчання моделей ШІ, почав масово з’являтися у Китаї з травня. Тоді китайські дистриб’ютори почали пропонувати чипи B200 постачальникам дата-центрів, що обслуговують місцевих розробників ШІ — лише через кілька тижнів після того, як Трамп заблокував постачання менш потужного чипа H20 у межах обмежень, запроваджених ще за Джо Байдена.

Згідно з китайським законодавством, компанії можуть імпортувати та перепродавати обмежені чипи після сплати відповідного мита. Однак будь-хто, хто експортує такі компоненти з США до Китаю без дозволу, порушує американські експортні правила. Наприкінці минулого тижня генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що США незабаром відновлять легальні продажі чипа H20, спеціально створеного для Китаю. У місяці перед цим оголошенням дистриб’ютори у провінціях Ґуандун, Аньхой і Чжецзян продавали не лише B200, але й інші заборонені моделі — H200 та H100. За оцінками інсайдерів і контрактною вартістю, загальна сума поставок за цей період перевищила $1 мільярд.

Nvidia заперечує наявність несанкціонованих поставок ШІ-чипів

Компанія Nvidia заявила, що "не має жодних доказів щодо несанкціонованих поставок чипів ШІ" і не бере участі в жодних неавторизованих продажах до Китаю. Компанія також підкреслила, що використання контрабандних чипів для побудови дата-центрів є економічно та технічно невигідним. У Nvidia зазначили, що обслуговування та підтримка надаються виключно для авторизованих продуктів. За даними Financial Times, компанія Gate of the Era з провінції Аньхой стала одним з найбільших перепродавців B200.

Заснована у лютому на тлі чуток про можливу заборону експорту H20 до Китаю, Gate of the Era належить іншій компанії з тією ж назвою, зареєстрованій у Шанхаї. Вона займається збиранням чипів у готові стійки (rack-системи) — кожна з них містить вісім чипів B200, блоки живлення, охолодження та програмне забезпечення, готове до підключення в дата-центрах. Одна така стійка, розміром приблизно як валіза і вагою близько 150 кг з пакуванням, нині коштує від 3 до 3,5 млн юанів (приблизно $489 000), що менше, ніж початкові понад 4 млн юанів у травні. Навіть за новою ціною це майже на 50% дорожче, ніж у США.

Один китайський дистриб’ютор отримав сотні стійок із чипами

За даними інсайдерів, компанія Gate of the Era з середини травня отримала щонайменше два великі вантажі, кожен — з кількома сотнями таких стійок. Згодом вона продавала їх безпосередньо або через менших посередників операторам дата-центрів та іншим покупцям. Загальна вартість продажів стійок з чипами B200, за оцінками, наблизилась до $400 млн. Згідно з реєстраційними даними, найбільшим акціонером Gate of the Era є компанія China Century (також відома як Huajiyuan). Цей постачальник AI-рішень зі Шанхаю стверджує на своєму сайті, що має лабораторію в Кремнієвій долині та логістичний центр у Сінгапурі, й обіцяє допомагати будувати "нове століття розумного Китаю". Він також зазначає, що має понад 100 бізнес-партнерів, серед яких називає AliCloud, Huoshan Cloud від ByteDance та Baidu Cloud. Після звернення журналістів Financial Times, логотип Huoshan Cloud було видалено з сайту China Century. Представник компанії сказав FT, що вона займається "розумною інфраструктурою міст", але не купувала чипи Nvidia і не має діяльності, пов’язаної з чипами.

Інсайдери галузі, а також технічні характеристики продуктів і фотографії пакування, які бачили журналісти, вказують на американського виробника Supermicro як на ймовірне першоджерело стійок з B200, що потрапили до Китаю.

Нагадаємо, у квітні американські політики заявили, що китайська фірма DeepSeek, яка займається штучним інтелектом, небезпечна для США. Вони попросили компанію Nvidia надати дані про продажі мікросхем, які, ймовірно, були використані стартапом для створення їхньої передової моделі чат-бота.