TSMC ожидает удвоения мирового рынка чипов до $1,5 трлн благодаря ИИ

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, тайваньская компания TSMC существенно обновила свой прогноз развития отрасли. Согласно материалам к технологическому симпозиуму, компания ожидает, что объем глобального полупроводникового рынка к 2030 году превысит $1,5 трлн, что значительно больше предыдущего прогноза в $1 трлн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Основным двигателем роста станут искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления, на которые придется 55% рынка. Доля смартфонов составит 20%, а автомобильных приложений – 10%. В ответ на такой спрос TSMC планирует построить девять очередей заводов и мощностей по продвинутой упаковке в течение 2026 года.

Глобальная экспансия и новые технологии

Компания активно наращивает мощности для выпуска самых передовых 2-нанометровых и следующего поколения A16 чипов.

Ключевые направления развития производства:

  • Технология CoWoS: мощности для продвинутой упаковки чипов (необходимой для процессоров Nvidia) будут расти более чем на 80% ежегодно к 2027 году.
  • США: первый завод уже работает, запуск второго планируется в 2026 году, строится третий, а строительство четвертого начнется в этом году. Компания ожидает, что выход подходящих чипов в США сравним с показателями на Тайване.
  • Япония: первый завод уже выпускает продукцию, а планы по второму были обновлены до 3-нанометровой технологии из-за высокого спроса.
  • Германия: строительство завода продолжается по графику, сначала там будут выпускать чипы по технологиям 28 и 22 нм, а затем 16 и 12 нм.

По прогнозам компании, спрос на пластины для ШИ-акселераторов с 2022 по 2026 год вырастет в 11 раз.

Напомним, война в Иране вызвала скачок цен на детали для смартфонов и серверов ИИ. Из-за конфликта на Ближнем Востоке возникли перебои со снабжением сырья, что привело к удорожанию печатных плат, которые являются критически важными компонентами для всей современной электроники.

Автор:
Максим Кольц