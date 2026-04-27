Война в Иране привела к скачку цен на детали для смартфонов и серверов ШИ

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал новые проблемы для мировой электронной отрасли. Из-за перебоев со снабжением сырья резко выросли цены на печатные платы, которые используются почти во всех электронных устройствах — от смартфонов и ноутбуков до серверов искусственного интеллекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Как сообщают отраслевые источники, одним из ключевых факторов стали удары по нефтехимическому комплексу в Джубайле в Саудовской Аравии в начале апреля. Поэтому остановилось производство высокочистой полифениленовой эфирной смолы — критически важного материала для изготовления ламината печатных плат.

По данным рынка, компания SABIC, обеспечивающая около 70% мировых поставок этого сырья, до сих пор не возобновила производство. Одновременно война нарушила логистику в Персидском заливе, что еще больше обострило дефицит.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что только в апреле цены на печатные платы выросли на 40% по сравнению с мартом. Спрос подогревает активное строительство дата-центров и серверов для искусственного интеллекта, поэтому крупные облачные компании готовы платить больше.

Проблемы затронули и смежные материалы. По словам участников рынка, с начала года цены на медную фольгу подскочили до 30%, а сроки снабжения химическими компонентами увеличились с трех до 15 недель.

Южнокорейский производитель плат Daeduck, среди клиентов которого Samsung Electronics, SK Hynix и AMD уже ведет переговоры с покупателями по повышению цен.

По прогнозу Prismark, мировой рынок печатных плат в 2026 году вырастет на 12,5% и достигнет 95,8 млрд. долларов. Однако из-за новых геополитических рисков себестоимость электроники может возрасти еще быстрее.

Подорожание печатных плат может впоследствии отразиться на ценах смартфонов, компьютеров, сетевого оборудования и серверов для систем искусственного интеллекта.

Кроме этого, Samsung ожидает, что дефицит поставок микросхем памяти в результате войны в Иране приведет к дальнейшему росту цен в электронной отрасли, в том числе и на потребительские товары самой компании.