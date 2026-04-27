Війна в Ірані спричинила стрибок цін на деталі для смартфонів і серверів ШІ

Конфлікт на Близькому Сході спричинив нові проблеми для світової електронної галузі. Через перебої з постачанням сировини різко зросли ціни на друковані плати, які використовуються майже у всіх електронних пристроях — від смартфонів і ноутбуків до серверів штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Як повідомляють галузеві джерела, одним із ключових факторів стали удари по нафтохімічному комплексу в Джубайлі у Саудівській Аравії на початку квітня. Через це зупинилося виробництво високочистої поліфеніленової ефірної смоли — критично важливого матеріалу для виготовлення ламінату друкованих плат.

За даними ринку, компанія SABIC, яка забезпечує близько 70% світових поставок цієї сировини, досі не відновила виробництво. Одночасно війна порушила логістику в Перській затоці, що ще більше загострило дефіцит.

Аналітики Goldman Sachs зазначають, що лише у квітні ціни на друковані плати зросли на 40% порівняно з березнем. Попит підігріває активне будівництво дата-центрів і серверів для штучного інтелекту, тому великі хмарні компанії готові платити більше.

Проблеми зачепили і суміжні матеріали. За словами учасників ринку, з початку року ціни на мідну фольгу підскочили до 30%, а строки постачання хімічних компонентів збільшилися з трьох до 15 тижнів.

Південнокорейський виробник плат Daeduck, серед клієнтів якого Samsung Electronics, SK Hynix та AMD, уже веде переговори з покупцями щодо підвищення цін.

За прогнозом Prismark, світовий ринок друкованих плат у 2026 році зросте на 12,5% і досягне 95,8 млрд доларів. Однак через нові геополітичні ризики собівартість електроніки може зрости ще швидше.

Подорожчання друкованих плат може згодом позначитися на цінах смартфонів, комп’ютерів, мережевого обладнання та серверів для систем штучного інтелекту.

Окрім цього, Samsung очікує, що дефіцит поставок мікросхем пам’яті через війну в Ірані призведе до подальшого зростання цін в електронній галузі, зокрема й на споживчі товари самої компанії.