Київ додатково спрямував понад 2 млрд грн на інфраструктурні проєкти

У Києві додатково спрямували понад 2 млрд грн на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти об’єктів міської інфраструктури. Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2024–2026 роки ухвалила Київська міська рада.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Понад 2 млрд грн на Київ

Зазначається, що за рахунок цих коштів столиця продовжить підготовку до наступного осінньо-зимового періоду, а також реалізацію заходів із підвищення стійкості критичної інфраструктури.

Додаткове фінансування розподілять між кількома напрямами. Зокрема, у 10 районах Києва планують провести капітальний ремонт електрощитових у житлових будинках.

Окремо передбачені кошти на підвищення енергостійкості та автономності житлових будинків, у яких створені ОСББ, а також у кооперативних будинках. Також фінансування спрямують на капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках у межах Комплексного плану стійкості територіальної громади Києва.

Крім того, кошти використають на реконструкцію об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства з впровадженням систем частотного регулювання, а також на проведення робіт у закладах соціальної сфери.

Частину фінансування спрямують і на природоохоронні заходи - за рахунок залишків коштів від зборів за забруднення довкілля.

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА також повідомили, що пріоритетні проєкти, включені у квітні до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Києва, враховано в оновленій Програмі економічного і соціального розвитку столиці на 2024–2026 роки.

