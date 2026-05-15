Київ додатково спрямував понад 2 млрд грн на інфраструктурні проєкти

Гривні
Київ інвестує в енергостійкість і ремонти житлових будинків / Unsplash

У Києві додатково спрямували понад 2 млрд грн на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти об’єктів міської інфраструктури. Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2024–2026 роки ухвалила Київська міська рада.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Понад 2 млрд грн на Київ

Зазначається, що за рахунок цих коштів столиця продовжить підготовку до наступного осінньо-зимового періоду, а також реалізацію заходів із підвищення стійкості критичної інфраструктури.

Додаткове фінансування розподілять між кількома напрямами. Зокрема, у 10 районах Києва планують провести капітальний ремонт електрощитових у житлових будинках.

Окремо передбачені кошти на підвищення енергостійкості та автономності житлових будинків, у яких створені ОСББ, а також у кооперативних будинках. Також фінансування спрямують на капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках у межах Комплексного плану стійкості територіальної громади Києва.

Крім того, кошти використають на реконструкцію об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства з впровадженням систем частотного регулювання, а також на проведення робіт у закладах соціальної сфери.

Частину фінансування спрямують і на природоохоронні заходи - за рахунок залишків коштів від зборів за забруднення довкілля.

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА також повідомили, що пріоритетні проєкти, включені у квітні до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Києва, враховано в оновленій Програмі економічного і соціального розвитку столиці на 2024–2026 роки.

Нагадаємо, Київ спрямує понад 9 млрд грн на підготовку до зими та енергостійкість міста. Ці кошти було закладено для першочергових робіт із відновлення пошкоджених обстрілами енергооб’єктів та створення резервних джерел живлення перед початком наступного опалювального сезону.

Автор:
Ольга Опенько