Энергетика, MilTech, логистика и земля. Куда пойдут инвестиции в Украине после войны

Война рано или поздно окончится. А после нее Украина может получить значительный приток иностранного капитала, а среди наиболее перспективных направлений для инвестиций будут MilTech, децентрализованная энергетика, логистика и земля. В то же время инвестиции в жилую недвижимость на этапе строительства остаются рискованными. Почему иностранные компании могут зайти в Украину, куда уже сейчас вкладывают деньги украинские предприниматели и какие активы могут выиграть больше всего от послевоенного восстановления – в интервью для Dilo с инвестиционным банкиром Сергеем Щербиной, управляющим партнером и совладельцем компании Rada Capital.

Идет новый этап войны: теперь россияне пытаются уничтожить экономическую основу страны – наш бизнес. А столицу превратить фактически в фронтовой город. Какие у нас перспективы? Мы сможем адаптироваться? Что ты думаешь на этот счет?

– Я думаю, что мы уже адаптируемся – и 4,5 года полномасштабной войны это доказали. При этом вопрос военной защиты не снимается. Мы пережили блекауты, разрушения предприятий, разрывы логистических цепей, релокацию, дефицит людей – и продолжаем работать. Я уже акцентировал, что иностранные партнеры и специалисты часто говорят о смелости украинцев, но я бы сказал, что сегодня это уже не только смелость. Это способность общества и экономики работать под постоянным давлением.

Наша устойчивость сегодня – часть устойчивости и безопасности всей Европы, и каждый последующий уровень устойчивости стоит дороже. Вопрос в том, во сколько обойдется следующий уровень адаптации и за чей счет финансирования. Где-то требуется децентрализация, где релокация отдельных подразделений, распределенные производства и склады, дублирование логистических маршрутов, создание резервов. Раньше эффективность означала концентрацию, сегодня эффективность – это создание резервов и альтернативных ветвей производства и реализации. И тут я даже вижу новый инвестиционный сектор: устойчивость сама становится индустрией.

Будет ли инвестиционный бум после войны

Что ты думаешь о теории, будто после войны нас ждет инвестиционный бум и все бросятся вкладывать деньги в Украину? С другой стороны, у нас катастрофическая демография: смертность значительно превышает рождаемость, а из 5 миллионов беженцев, которые сейчас в Европе, вернется в лучшем случае 10%. Итак, что нас ждет – инвестиционный бум или экономическая пропасть?

– Я убежден, что нас ждет приток инвестиций. Мы с партнерами много общаемся с международными фондами, инвестиционными компаниями и family offices из Европы, Великобритании и США. Все они хотят иметь бизнес в Украине, постоянно поддерживают связь с нами и расспрашивают о состоянии экономики. Даже не имея здесь офисов, они получают оперативную информацию через свои контакты.

Даже небольшие инвесторы говорят: "Если бы не война, я бы переехал в Киев и открыл офис. У вас интересно, круто, а операционные расходы значительно ниже, чем на Западе".

Кроме того, восстановление страны будет однозначно происходить. А технологии, разрабатываемые нашими военными, впоследствии трансформируются в гражданские: все эти решения с дронами, искусственным интеллектом, роботизированными комплексами. Я знаю, что наши разработчики НРК уже подписывают контракты с Францией на поставку роботов для сбора яблок. Война – это огромная трагедия, но общества, проходящие через такие испытания, часто вынуждены развиваться быстрее.

Но кто будет восстанавливать страну? Ведь мало кто вернется.

– Я согласен. Низкоквалифицированные кадры вряд ли вернутся, потому что там они получают доходы и социальную поддержку, которых здесь нет. Высококлассные специалисты, которые за эти годы с большим трудом обосновались на Западе, тоже преимущественно останутся там – тем более их дети уже пошли в местные школы.

В то же время дефицит людей невозможно разрешить только иммиграцией. Украина будет вынуждена повышать производительность через автоматизацию, роботизацию и цифровизацию. Мы просто будем вынуждены производить больше меньшим количеством людей. Но я ожидаю прилива квалифицированных иностранцев, которые приедут сюда развивать бизнес, а также тех, кто просто захочет увидеть послевоенную Украину.

Иностранцев из развитых стран?

– Именно так. Из Великобритании, Швейцарии, Германии. Буквально несколько дней назад я общался со швейцарцами, и они говорили: "Мы с удовольствием сюда приехали бы".

Потому что здесь дешевле жить или потому, что есть возможность запустить что-нибудь новое?

– И из-за умеренной стоимости жизни, и из-за того, что здесь интересно создавать проекты. В Украине креативные люди и огромное пространство для реализации. Иностранцы говорят: "Украинцы – смелые люди как в защите страны, так и в бизнесе, с ними интересно работать".

У тех, кто остается здесь, уже совсем другое мышление. Люди, которые под обстрелами верят в завтрашний день и остаются дома, также верят в создание собственных продуктов, бизнеса и будущего. Вспомни историю. Был план Маршалла, помогший поднять экономику многих стран после Второй мировой войны. Наша задача – добиться такого плана Маршалла после войны, чтобы сюда действительно ехали иностранные инженеры, менеджеры, международные инвестиционные компании. Чтобы сюда зашли транснациональные корпорации, которые создали бы реальную конкуренцию на внутреннем рынке.

Разве у нас мало конкуренции?

– Давай посмотрим на банковскую отрасль. Если брать ее часть, которая работает с физическими лицами, то она в отличном состоянии. Но для корпоративного сектора полноценного банковского обслуживания сегодня практически нет. Бизнес страдает, потому что не может получить нормальное кредитование.

Ты имеешь в виду объемы? У корпоративного сектора есть запрос на десятки миллиардов, а выдают только миллиарды?

– Именно так. У нас много государственных банков. А государство – всегда неэффективный собственник. Если продать "Ощад", "Приват", "Сенс", "Укргазбанк", а потом к нам зайдут условные Bankers Trust, польский PKO или еще пять-шесть серьезных значительных банков, экономика сразу взлетит. Поскольку такие банки не заходят на рынки, где не собираются кредитовать. Они классические по сути своей, им неинтересно просто покупать ценные бумаги Украины. Это они могут делать через свои фонды или брокеров. Если они заходят структурно, то становятся реальными игроками на финансовом рынке.

Именно это нам нужно – доступ к капиталу. Вспомни 2004-2006 годы, когда состоялся массовый приход иностранных банковских групп. Тогда был настоящий бум инвестиций и кредитов: бери – не хочу. Главное – они получили доступ к дешевому ресурсу и деньгам.

Доступ к капиталу обеспечивает высокий уровень ликвидности всей экономики. Это произошло с Польшей и многими странами Восточной Европы. И именно поэтому они сейчас впереди нас.

Украинский бизнес все активнее инвестирует в солнечные электростанции. Фото: Magnific

Почему бизнес инвестирует в децентрализованную энергетику

Инвестиции в энергетику. Что ты думаешь об этом? Наша энергетика практически полностью разрушена в том виде, в каком существовала: большие ТЭС разбиты, под ударами сети.

– Да, у нас сейчас активизировались инвестиции в так называемые BESS (Battery Energy Storage Systems) – системы накопления энергии. Мы их тоже поставляем.

Что я могу сказать? Война – это ужасно, но она насильно вывела нас на децентрализацию. Если раньше стояло 10 крупных трансформаторов, а по дороге терялась куча электроэнергии, то вместо них устанавливают 50 или 100 меньших по мощности объектов. Это дает децентрализацию, рассредоточение генерации и сохранение энергии. Врагу уже гораздо труднее выбить такую систему, чем это было в первые годы полномасштабного вторжения.

И я уверен, что мы придем к возобновляемым источникам: те же ветрогенераторы будут массово строить в Украине. Энергетика – очень перспективное направление. Обычно в BESS инвестируют не по отдельности, а в комплексе с солнечной или ветровой станцией.

То есть перспективные инвестиции сейчас – это как раз малая децентрализованная энергетика?

– Она мала по форме, но может стать ключевой по значению. Многие украинские бизнесмены, имеющие свободные $2–10 миллионов, сейчас покупают не недвижимость, а солнечные электростанции. За ними проще ухаживать, они дают понятную доходность, а механизм получения прибыли более прозрачный, чем в случае сдачи недвижимости в аренду.

Украинский капитал за границей и потенциал MilTech

Есть и другой тренд – украинский капитал уходит за границу. "Метинвест" строит завод с итальянцами в Италии, Юрий Косюк (МХП) создал совместное предприятие с хорватами…

– У Косюка была конкретная проблема: он не мог нормально экспортировать свою курятину из-за ограниченных европейских квот. Поэтому он построил завод непосредственно на территории ЕС, чтобы обойти эти препятствия.

Да, это пример расширения. А вообще – это единичные случаи или массовый тренд, когда украинский бизнес инвестирует за границей?

– Если говорить о финтехе, то там сейчас очень много украинских инвестиций и мозгов. К примеру, Дмитрий Дубилет, соучредитель monobank, запустил чрезвычайно успешный аналог monobank в Азербайджане – Leobank. Он там уже третий по величине. Сейчас запустил аналогичный проект в Индии – Roarbank.

Кроме того, многие бывшие банковские топ-менеджеры, выехавшие из Украины, сейчас активно развивают финтех-проекты в Великобритании и ОАЭ. И это даже не столько отток капитала, сколько релокация самих предприятий и специалистов. Людей увозят целыми командами, и они работают там.

Если брать другие отрасли, наша пищевая индустрия и ресторанный бизнес активно покоряют Европу. Рестораны "Черноморка", "Львовские круассаны" открываются в Кракове, Праге, Варшаве, Вене. Малый и средний бизнес – стоматологии, салоны красоты – массово открывается в ЕС. IT-компании – тоже.

MilTech будет сосредоточен преимущественно в Украине?

– Он есть и будет развиваться здесь, потому что Украина сейчас – главный полигон для испытания технологий в реальном бою. Недавняя выставка во Франции это ясно показала: наши компании подписали кучу контрактов, иностранцы стояли с открытыми ртами. Реально крупные оборонные корпорации подписывали соглашения с украинскими стартапами.

И здесь возникает вопрос: почему это будет актуально и после войны? Ибо большинство этих технологий имеет двойное предназначение. Те же наземные роботизированные комплексы (НРК) могут как подвозить боеприпасы на фронте, так и собирать яблоки или перевозить грузы в сельском хозяйстве или строительстве. Дроны могут опрыскивать поля или доставлять посылки в городах.

Яркий пример – компания Swarmer, осуществившая первое публичное привлечение. И я вижу в этом огромное окно возможностей. У нас есть около 6–12 месяцев для настоящего бума – проведение украинскими MilTech-компаниями IPO на международных рынках.

Мы с партнерами сейчас зашли в эту тему и создали специальную платформу – ODIN (Open Defense International Network).

Украинская MilTech имеет значительный потенциал для масштабирования на международных рынках. Фото: NAUDI

Как бог войны Один?

– Именно так. Мы сейчас отбираем перспективные MilTech-компании, имеющие потенциал для международного рынка. У нас есть заинтересованные инвесторы в США, Европе, и украинцы готовы инвестировать. Наша цель – правильно подготовить эти компании к публичным размещениям (SPAC/IPO) на внешних площадках.

И наша цель сделать так, чтобы украинские оборонные технологии были не только частью истории этой войны, но и частью глобального рынка будущего.

У нас сейчас сотни команд собирают дроны, НРК и многое другое. Но начинали они как гаражные сборки.

– Конечно! Начинающие в гаражах часто создают гениальные инженерные решения. Но у них нет опыта в бизнесе, они ведь инженеры, а не финансисты или маркетологи. Они не знают, как рассчитать финансовую модель, пройти сертификацию и квалификацию для внешних рынков. А мы можем взять их качественный продукт и правильно "упаковать" его для крупных инвесторов.

Перспективы инвестиций в недвижимость, логистику и землю

Что ты думаешь об инвестициях в недвижимость? Предположим, у человека есть от $100 тысяч до $200 тысяч. Куда бы ты посоветовал их вкладывать – в квартиры, коттеджи, загородные дома или что-нибудь подобное?

– Разве что во что-то совершенно готовое. В строительство на этапе котлована я бы вкладывать не рекомендовал, потому что застройщики сейчас работают очень нестабильно.

Классический риелторский бизнес хорошо работает в Великобритании или Франции – где угодно, где предсказуемые законы. Ты покупаешь объект, сдаешь его в аренду, а сам актив каждый день растет в цене. У нас всё не так. Есть смысл вкладывать разве что в коммерческую недвижимость.

К примеру, в склады?

– Да, я вижу очень большой потенциал в логистике в Украине.

Но туда же регулярно прилетает.

– Да и будет прилетать. Наши уничтожают их логистику, а они учатся и отвечают по нашей. Кроме того, мы видим, что морские пути уже перекрыты. Это же существенно подкосит агроэкспорт. Стоит вспомнить первые два года войны – 2022–2023, зерно вывозили зерновозами автомобильными дорогами и железной дорогой. Железная дорога, я считаю, получит мощный импульс для развития в ближайшее время, потому что других вариантов просто не будет.

Поэтому все, что касается логистики – склады, силосы, элеваторы, особенно в западных регионах, – это очень перспективное направление.

А что ты скажешь о таком активе, как земля? Ты бы рекомендовал инвестировать?

– Земля – однозначно интересный актив. Раньше все смотрели на восточные и южные регионы, потому что там самые плодородные земли. А сейчас наиболее привлекательными считаются Житомирская, Киевская и Винницкая области. Хотя в некоторых местах почвы там уже нуждаются в серьезном улучшении и орошении.

Кроме того, есть интерес со стороны иностранцев – в частности китайские компании заинтересованы брать в аренду массивы от 5 тысяч гектаров. По прогнозам, урожайность в этом году будет даже лучше, чем в предыдущие годы.

Безусловно, иностранные инвестиции привлекать нужно, но следует думать, как Украину не просто восстановить после войны, а как сделать ее страной, которая сама экспортирует технологии, инженерные решения и новые бизнес-модели для международного рынка.