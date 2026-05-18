Fintech Farm Дубилета привлекла $15 млн для выхода на рынки Азии

Финтех-компания Fintech Farm, соучредителем которой является Дмитрий Дубилет, привлекла $15 млн. долгового финансирования от международной инвестиционной компании Flashpoint. Вырученные средства планируют направить на расширение присутствия на рынках Индии и Вьетнама.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальный релиз Flashpoint.

Как отмечается в сообщении, Fintech Farm продолжает масштабировать свою модель цифровых банков, которые запускаются в сотрудничестве с локальными финансовыми учреждениями.

В настоящее время компания работает на шести рынках - в Азербайджане, Вьетнаме, Индии, Узбекистане, Кыргызстане и Марокко. В августе 2025 г. компания также вышла на рынок Узбекистана, запустив проект Tezbank на базе местного Hamkornbank.

Fintech Farm разрабатывает мобильные банковские сервисы и технологическую инфраструктуру, включающую кредитный скоринг, банковские решения и управление клиентским циклом. Компания также создает свои модели искусственного интеллекта для оценки рисков.

По данным компании, сейчас ее сервисами пользуются более 3,5 млн. клиентов, а кредитный портфель превысил $200 млн.

Flashpoint – международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Лондоне, специализирующаяся на вложениях в технологические проекты. Под ее управлением находятся активы более чем на $500 млн.

Ранее компания работала под названием Buran Venture Capital и была связана с российским рынком. В Flashpoint заявляли, что прекратили инвестиционную деятельность в России после 2015 года, хотя отдельные инвестиции в российские проекты осуществлялись и позже.

