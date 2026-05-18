Fintech Farm Дубілета залучила $15 млн для виходу на ринки Азії

Fintech Farm Дубілета залучила $15 млн / Depositphotos

Фінтех-компанія Fintech Farm, співзасновником якої є Дмитро Дубілет, залучила $15 млн боргового фінансування від міжнародної інвестиційної компанії Flashpoint. Отримані кошти планують спрямувати на розширення присутності на ринках Індії та В’єтнаму.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на офіційний реліз Flashpoint

Як зазначається в повідомленні, Fintech Farm продовжує масштабування своєї моделі цифрових банків, які запускаються у співпраці з локальними фінансовими установами.

Наразі компанія працює на шести ринках — в Азербайджані, В’єтнамі, Індії, Узбекистані, Киргизстані та Марокко. У серпні 2025 року компанія також вийшла на ринок Узбекистану, запустивши проєкт Tezbank на базі місцевого Hamkornbank.

Fintech Farm розробляє мобільні банківські сервіси та технологічну інфраструктуру, що охоплює кредитний скоринг, банківські рішення й управління клієнтським циклом. Компанія також створює власні моделі штучного інтелекту для оцінки ризиків.

За даними компанії, наразі її сервісами користуються понад 3,5 млн клієнтів, а кредитний портфель перевищив $200 млн.

Flashpoint — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, яка спеціалізується на вкладеннях у технологічні проєкти. Під її управлінням перебувають активи на понад $500 млн.

Раніше компанія працювала під назвою Buran Venture Capital і була пов’язана з російським ринком. У Flashpoint заявляли, що припинили інвестиційну діяльність у Росії після 2015 року, хоча окремі інвестиції в російські проєкти здійснювалися і пізніше.

Нагадаємо, минулого року Дубілет представив новий безкоштовний сервіс для підпису та обміну документами під назвою Dubidoc. Сервіс доступний для всіх українців та може використовуватися як для особистих потреб, так і для бізнесу.

Автор:
Тетяна Гойденко