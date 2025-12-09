Запланована подія 2

Дубілет запускає POS-систему Posbox.ai для малого та середнього бізнесу

термінал
Підприємців запрошують долучитися до бета-тестування / Depositphotos

Український бізнесмен і співзасновник Fintech Farm Дмитро Дубілет оголосив про запуск нового продукту для торговців – Posbox.ai. За його словами, над проєктом команда працювала близько двох років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Дубілета.

Підприємців запрошують долучитися до бета-тестування, за що обіцяють рік безкоштовного користування сервісом.

Posbox – це POS-система, яка об’єднує касову програму, товарний облік, управління персоналом та аналітику на базі штучного інтелекту в одному рішенні. Продукт орієнтований на малий і середній ритейл.

Серед ключових можливостей Posbox.ai:

  • автоматизація товарного обліку та інвентаризації;
  • ШІ-підказки щодо маржинальності, асортименту й ефективності персоналу;
  • фінансова аналітика в режимі реального часу;
  • інструменти для акцій, знижок та програм лояльності;
  • інтеграція з фіскальними сервісами та ПРРО;
  • автоматичне розпізнавання накладних;
  • управління мережею магазинів з єдиної панелі;
  • підтримка касового обладнання;
  • онлайн-вітрина та синхронізація з e-commerce;інтеграції з бухгалтерськими сервісами.

У компанії зазначають, що продукт має спростити перехід бізнесу з застарілих або російських рішень на сучасні українські системи.

Ті, хто подасть заявку на участь у бета-тестуванні Posbox.ai, зможуть користуватися сервісом безкоштовно протягом 2026 року.

Нагадаємо, минулого року Дубілет представив новий безкоштовний сервіс для підпису та обміну документами під назвою Dubidoc. Сервіс доступний для всіх українців та може використовуватися як для особистих потреб, так і для бізнесу.

Автор:
Тетяна Гойденко