Fintech Farm Дубілета залучила $32 млн інвестицій

Компанія Fintech Farm оголосила про успішне завершення раунду інвестицій, у ході якого було залучено $32 млн. Співзасновник компанії Дмитро Дубілет повідомив, що значна частина цієї суми буде спрямована на виплати заробітних плат українській команді.

"Левову долю цієї суми буде витрачено на зарплати української команди", — зазначив Дубілет.

Він також додав традиційне нагадування для тих, хто має знайомих серед власників або топ-менеджерів в іноземних банках, яким може бути цікавим запуск цифрового банку, про можливість встановлення нових бізнес-контактів.

"Якщо у вас є знайомі серед власників або топ-менеджерів в закордонних банках, яким може бути цікавим запустити легендарний цифровий банк, буду дуже вдячні за будь-які знайомства: dmytro.dubilet [собака] fintech-farm com", - йдеться в повідомленні.

Fintech Farm

Fintech Farm, заснований у 2020 році Дмитром Дубілетом, Олександром Витязем та Ніком Безкровним, спеціалізується на запуску необанків у співпраці з традиційними банками на ринках, що розвиваються. Портфоліо компанії включає такі успішні проекти, як Leobank в Азербайджані, Liobank у В’єтнамі та Fibo в Нігерії​.

У січні 2022 року у компанія заявили, що залучили $7,4 млн інвестицій та за два роки планують відкрити 10 необанків у країнах Азії та Африки.

Нагадаємо, у лютому 2022 року колишній співвласник monobank Людмила Шмальченко, звинуватила Дмитра Дубілета у плагіаті. Нібито Дубілет скористався у своїх нових проєктах інтелектуальною власністю Fintech Band.

Проте, співзасновник monobank Олег Гороховський не має жодних претензій до Дмитра Дубілета. А всі позови до Дубілета через схоже використання дизайнерських ідей monobank в його прорєктах ініційовані іншими власниками.

Претензія до Дмитра Дубілета про нібито несанкціоноване використання ним напрацювань monobank у своєму новому проекті Fintech Farm була пред'явлена без будь-якого погодження з компанією "Фінтех Бенд", що створила monobank, і з Універсал Банком, під ліцензією якого той працює.