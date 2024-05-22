Fintech Farm Дубилета привлекла $32 млн инвестиций

Компания Fintech Farm объявила об успешном завершении раунда инвестиций, в ходе которого было привлечено $32 млн. Соучредитель компании Дмитрий Дубилет сообщил, что значительная часть этой суммы будет направлена на выплаты заработных плат украинской команде.

"Львиная доля этой суммы будет потрачена на зарплаты украинской команды", — отметил Дубилет.

Он также добавил традиционное напоминание для тех, кто имеет знакомых среди владельцев или топ-менеджеров в иностранных банках, которым может быть интересен запуск цифрового банка, о возможности установления новых бизнес-контактов.

"Если у вас есть знакомые среди владельцев или топ-менеджеров в зарубежных банках, которым может быть интересно запустить легендарный цифровой банк, буду очень благодарны за любые знакомства: dmytro.dubilet [собака] fintech-farm com", - говорится в сообщении .

Fintech Farm

Fintech Farm, основанный в 2020 году Дмитрием Дубилетом, Александром Витязем и Ником Бескровным, специализируется на запуске необанков в сотрудничестве с традиционными банками на развивающихся рынках. Портфолио компании включает такие успешные проекты, как Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме и Fibo в Нигерии.

В январе 2022 года компания заявила, что привлекла $7,4 млн инвестиций и за два года планируют открыть 10 необанков в странах Азии и Африки.

Напомним, в феврале 2022 года бывший совладелец monobank Людмила Шмальченко обвинила Дмитрия Дубилета в плагиате. Якобы Дубилет воспользовался в своих новых проектах интеллектуальной собственностью Fintech Band.

Однако у соучредителя monobank Олега Гороховского нет никаких претензий к Дмитрию Дубилету. А все иски в Дубилет из-за подобного использования дизайнерских идей monobank в его проектах инициированы другими владельцами.

Претензия к Дмитрию Дубилету о якобы несанкционированном использовании им наработок monobank в своем новом проекте Fintech Farm была предъявлена без всякого согласования с создавшей monobank компанией "Финтех Бенд" и с Универсал Банком, под лицензией которого тот работает.