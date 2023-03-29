Дубилет и Fintech Farm запустили необанк во Вьетнаме

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет вместе с командой стартапа Fintech Farm запустили необанк Liobank во Вьетнаме. Об этом рассказал один из соучредителей Fintech Farm Николай Бескровный изданию Trend.

По словам Бескровного, вьетнамский цифровой банк Liobank был запущен в партнерстве с местным банком Orient Commercial Joint Stock Bank, работающим в стране с 1996 года.

«Для пользователей во Вьетнаме мы доступны со второго марта. OCB является основным банком для этого решения», – объяснил Бескровный.

Напомним, что Дмитрий Дубилет вышел из состава акционеров monobank в 2019 году, когда стал министром Кабинета министров в правительстве Алексея Гончарука. После ухода с поста в 2021 году Дубилет начал компанию Fintech Farm, это платформа, занимающаяся запуском мобильных банков в других странах. Соучредителями Fintech Farm стали разработчик Приват24 Александр Витязь вместе с партнером Николаем Бескровным.

Первым клиентом Fintech Farm стал Unibank из Азербайджана, на его базе создали Leobank – финучреждение без отделений. В апреле 2022 года Leobank отчитался о первых 300 000 клиентах в Азербайджане (население страны около 10 млн человек).

В январе 2022 года в Fintech Farm заявили, что привлекли $7,4 млн инвестиций и за два года планируют открыть 10 необанков в странах Азии и Африки. Первый – в Нигерии. В каждой из стран своего присутствия компания будет сотрудничать с локальным банком, что значительно ускоряет процесс.

Напомним, в феврале 2022 года бывший совладелец monobank Людмила Шмальченко обвинила Дмитрия Дубилета в плагиате. Якобы Дубилет воспользовался в своих новых проектах интеллектуальной собственностью Fintech Band.

В сентябре 2022 г. Дмитрий Дубилет заявил о запуске проекта Navkolo, чтобы бороться с 1С и другими российскими программами для малого и среднего бизнеса. По словам Дмитрия Дубилета, идея бизнеса появилась в начале войны, когда стало ясно, что большинство украинских компаний до сих пор пользуются российским 1С и другими программами.