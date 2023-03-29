Дубілет та Fintech Farm запустили необанк у В'єтнамі

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет разом із командою стартапу Fintech Farm запустили необанк Liobank у В'єтнамі. Про це розповів один із співзасновників Fintech Farm Микола Безкровний виданню Trend.

За словами Безкровного, в’єтнамський цифровий банк Liobank був запущений у партнерстві з місцевим банком Orient Commercial Joint Stock Bank, який працює в країні з 1996 року.

«Для користувачів у В'єтнамі ми доступні з другого березня. OCB є основним банком для цього рішення», — пояснив Безкровний.

Нагадаємо, що Дмитро Дубілет вийшов зі складу акціонерів monobank у 2019-му, коли став міністром Кабінету міністрів в уряді Олексія Гончарука. Після звільнення з посади у 2021 році Дубілет започаткував компанію Fintech Farm, це платформа, яка займається запуском мобільних банків в інших країнах. Співзасновниками Fintech Farm стали розробник Приват24 Олександр Вітязь разом із партнером Миколою Безкровним.

Першим клієнтом Fintech Farm став Unibank з Азербайджану, на його базі створили Leobank — фінустанову без відділень. У квітні 2022 року Leobank відзвітував про перших 300 000 клієнтів в Азербайджані (населення країни близько 10 млн людей).

У січні 2022 року у компанія Fintech Farm заявили, що залучили $7,4 млн інвестицій та за два роки планують відкрити 10 необанків у країнах Азії та Африки. Перший – у Нігерії. У кожній із країн своєї присутності компанія співпрацюватиме з локальним банком, так це значно прискорює процес.

Нагадаємо, у лютому 2022 року колишній співвласник monobank Людмила Шмальченко, звинуватила Дмитра Дубілета у плагіаті. Нібито Дубілет скористався у своїх нових проєктах інтелектуальною власністю Fintech Band.

У вересні 2022 року Дмитро Дубілет заявив про запуск проєкту Navkolo, щоб боротися з 1С та іншими російськими програмами для малого та середнього бізнесу. За словами Дмитра Дубілета, ідея бізнесу з’явилася на початку війни, коли стало зрозуміло, що більшість українських компаній досі користується російським 1С та іншими програмами.