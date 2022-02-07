Дубилет объяснил ситуацию с претензиями к его британской компании из-за "воровства" идей у monobank

Претензия к Дмитрию Дубилету о якобы несанкционированном использовании им наработок monobank в своем новом проекте Fintech Farm была предъявлена без какого-либо согласования с создавшей monobank компанией "Финтех Бэнд" и с Универсал Банком, под лицензией которого тот работает. Более того, как рассказал на своих страницах в соцсетях сам предприниматель, претензия эта пока не судебная.

Напомним, что Fintech Farm — это британская компания, созданная для запуска интернет-банков в разных странах мира. В частности, в ближайшие два года она собирается открыть десять необанков в странах Африки и Азии.

"Ситуация несколько комичная... Судом грозит не компания, которая обладает правами, а частное лицо Людмила Шмальченко. Она — бывший акционер "Финтех Бэнд" (у нее была одна из самых маленьких долей). Само собой, никто из "Финтех Бэнд" или Универсал Банка ее на эти действия не уполномочивал", — подчеркнул Дубилет.

Он также заявил, что приглашал бывших партнеров по monobank строить международный бизнес вместе, но получил отказ, после чего занялся созданием Fintech Farm самостоятельно.

"Было жаль, так как вместе мы бы завоевали мир быстрее. Но делать нечего, мне пришлось формировать новую команду и писать продукт с нуля. На это ушло больше года", — отметил бизнесмен.

Дубилет также напомнил, что в январе владелец финансово-промышленной группы "ТАС" Сергей Тигипко заявлял, что ни Универсал Банк, ни "ТАС" в целом не имеют с ним никаких споров в отношении интеллектуальной собственности.

"Оказалось, что Шмальченко планирует просто подать заявление в британскую полицию:) Я когда-то писал такое заявление, когда у меня в Лондоне украли ноутбук... Так она пытается испугать моих потенциальных инвесторов", — считает он.

При этом сами претензии предприниматель называет беспочвенными, хотя признает, что основные создаваемые его компанией продукты идентичны услугам других интернет-банков.

"С какой точки зрения ни посмотри, претензии совершенно беспочвенные. Я не взял ни строчки кода из monobank. Я не нанимал ни одного сотрудника из mono. При этом, конечно, базовые продукты и сервисы — карты, платежи, выписка и многое другое — у нас совпадают с тем, что вы найдете во многих других необанках", — указал он.

Дубилет также дал понять, что хотел бы урегулировать конфликт вне суда, но выразил уверенность, что и в судебном порядке спор легко выиграет.

"С одной стороны, я буду рад пообщаться с Людмилой, попробовать найти общий язык вне суда (мы не общались почти два года). С другой стороны, если таки состоится суд, будет тоже неплохо — мы его легко выиграем, и вся эта странная история закончится", — убежден бизнесмен.

Напомним, что в конце января Дубилет получил письмо от адвоката, нанятого соосновательницей "Финтех Бэнд" и бывшей главой казначейства ПриватБанка Шмальченко, потребовавшей объяснений, почему Fintech Farm, запустившая в конце 2021 года проект Leobank в Азербайджане, использует похожие дизайнерские и маркетинговые идеи, которыми также характеризовался monobank.

При этом Forbes.ua со ссылкой на свои источники из окружения основателей "Финтех Бэнд" сообщает, что у истоков конфликта стоит не Шмальченко, а другой сооснователь компании и бывший первый заместитель главы ПриватБанка Владимир Яценко.

К тому же, по данным источников издания, Шмальченко и Яценко были единственными акционерами "Финтех Бэнд", не участвовавшими в ее операционной деятельности, а Дубилет-младший знал их с детства, поскольку те работали в ПриватБанке с 1990-х годов, как и его отец и бывший глава правления финучреждения Александр Дубилет.

Дмитрий Дубилет продал свою долю, еще когда согласился занять кресло министра Кабинета министров в правительстве Алексея Гончарука (в итоге он проработал на этой должности с конца августа 2019 года по начало марта 2020 года).

А Дубилет-старший, напомним, вышел из акционеров вместе с Яценко после задержания последнего в феврале 2021 года по делу о хищении денег в ПриватБанке. Доля Яценко досталась его жене Евгении Кривенко, а доля Дубилета второму его сыну Алексею. Вслед за ними из компании вышла и Шмальченко, передав свою долю дочери Дарье Букреевой.

Таким образом, на сегодня крупнейшим акционером "Финтех Бэнд" является Алексей Дубилет с долей 33,74%, у Олега Гороховского, Михаила Рогальского и Евгении Кривенко по 17,18%, у Букреевой — 9,81%, а у экс-замглавы ПриватБанка Вадима Ковалева — 4,91%.