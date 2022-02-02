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Финансы
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Дмитрий Дубилет и его компании получили уведомление от британских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности — СМИ

Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook-страница бизнесмена

Дмитрий Дубилет и его компании ООО "Финтех Ферма" (Украина), Fintech Farm (Лондон) получили официальное уведомление от британских адвокатов ООО "Fintech Band" (владельца monobank) о подозрении в хищении интеллектуальной собственности, сообщают “Українські Новини”.

В уведомлении от Дмитрия Дубилета потребовали пояснений по сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, что грозит серъезными последствиями, вплоть до лишения свободы.

В документе приводятся доказательства адвокатов касательно хищения интеллектуальной собственности monobank, а именно:

  • платформа онлайн-банкинга Leobank предлагает те же функции, что и платформа онлайн-банкинга monobank;
  • Leobank использует те же цветовые решения и имеет аналогичный пользовательский интерфейс;
  • Leobank использовал на своей рекламе изображение банковской карты с номером карты monobank.
Фото 2 — Дмитрий Дубилет и его компании получили уведомление от британских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности — СМИ
Фото 3 — Дмитрий Дубилет и его компании получили уведомление от британских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности — СМИ
Фото 4 — Дмитрий Дубилет и его компании получили уведомление от британских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности — СМИ

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что экс-совладелец "Монобанка" Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане свой продукт Leobank. Впоследствии появилась информация о конфликте monobank с бывшим партнером Дмитрием Дубилетом. Политолог Дмитрий Марунич ранее сообщал, что monobank намерен подать в суд на Дубилета.