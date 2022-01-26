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Monobank намерен предъявить требования в сумме $100 млн к Дмитрию Дубилету, — Марунич
Политолог Дмитрий Марунич считает, что конфликт monobank и бывшего соучредителя Дмитрия Дубилета далек от урегулирования.
Появилась информация о намерении monobank требовать 100 млн долларов от Дмитрия Дубилета. Об этом политолог заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Еще в середине декабря я писал о том, что Дмитрий Дубилет получит иск в суд за несанкционированное использование наработок monobank в своем новом проекте. Он открыл финтехпроект Leobank в Азербайджане и собирается масштабировать его в других странах. С первого взгляда отличить monobank от Leobank фактически невозможно.
На прошлой неделе юридическая компания, которая обслуживает monobank, официально подтвердила, что такой иск готовится.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Добавлю только, что сумма иска 100 млн долларов, и даже привлеченные на развитие проекта инвестиции в 7,4 млн долларов ничтожны по сравнению с финансовыми санкциями, которые может получить Дмитрий Дубилет после рассмотрения иска в Лондоне", — написал Марунич.
Спор между командой monobank и экс-владельцем Дмитрием Дубилетом возник из-за запуска проекта Leobank в Азербайджане, внешне приложение Leobank трудно отличить от monobank, который заявил о нарушении авторских прав на свой продукт.