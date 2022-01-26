Monobank намерен предъявить требования в сумме $100 млн к Дмитрию Дубилету, — Марунич

Политолог Дмитрий Марунич считает, что конфликт monobank и бывшего соучредителя Дмитрия Дубилета далек от урегулирования.

Появилась информация о намерении monobank требовать 100 млн долларов от Дмитрия Дубилета. Об этом политолог заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Еще в середине декабря я писал о том, что Дмитрий Дубилет получит иск в суд за несанкционированное использование наработок monobank в своем новом проекте. Он открыл финтехпроект Leobank в Азербайджане и собирается масштабировать его в других странах. С первого взгляда отличить monobank от Leobank фактически невозможно.

На прошлой неделе юридическая компания, которая обслуживает monobank, официально подтвердила, что такой иск готовится.

Добавлю только, что сумма иска 100 млн долларов, и даже привлеченные на развитие проекта инвестиции в 7,4 млн долларов ничтожны по сравнению с финансовыми санкциями, которые может получить Дмитрий Дубилет после рассмотрения иска в Лондоне", — написал Марунич.

Спор между командой monobank и экс-владельцем Дмитрием Дубилетом возник из-за запуска проекта Leobank в Азербайджане, внешне приложение Leobank трудно отличить от monobank, который заявил о нарушении авторских прав на свой продукт.