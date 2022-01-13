Fintech Farm Дмитрия Дубилета привлекла $7,4 млн для выхода на рынки 10 стран, начиная с Нигерии

Компания Fintech Farm Дмитрия Дубилета, Николая Бескровного и Александра Витязя собирается запустить необанк на 10 рынках в Африке и Азии — для этого уже привлечено $7,4 млн инвестиций, сообщает Forbes.ua. Этот проект уже работает в Азербайджане, а на первое полугодие 2022-го запланирован выход на рынок Нигерии. Основной инвестор в Fintech Farm — интернет-компания Genesis.

Средства, полученные во время инвестраунда, Fintech Farm собирается потратить на экспансию.

"Среднесрочная цель — мы хотим быть на десяти рынках. Примерно поровну — в Африке и Центральной и Юго-Восточной Азии", — заявил Бескровный.

В Азербайджане Fintech Farm совместно с Unibank развивает финтех-проект Leobank, позиционирующий себя как банк без отделений. По словам Бескровного, за три месяца с момента запуска Leobank набрал более 100 000 клиентов.

В каждой из стран своего присутствия компания будет сотрудничать с локальным банком, так это значительно укоряет процесс.

"Заход своими силами занимает около двух лет. С локальным партнером — шесть-девять месяцев, включая этап переговоров, — уверен Бескровный. — Наша бизнес-модель предусматривает кредитование за счет ресурса банка, это должен быть достаточно большой игрок".

Компания намерена в течение двух лет покрыть 10 стран. Проекты будут иметь разные названия, но одинаковые дизайн и маскот — лев с сиреневой гривой.

Причины выбрать направлением Африку в заключается в том, что цель — "покрыть развивающиеся страны, в которых есть большой неудовлетворенный спрос на цифровые банковские услуги".

Компания Fintech Farm планирует также первичное размещение своих акций на бирже "в обозримом будущем", при этом приоритетное право на них получат сотрудники самой компании. По слова Дмитрия Дубилета, в Fintech Farm работает около 100 человек, но поскольку компания быстро растет, сейчас открыто множество вакансий, как офисных, так и удаленных.

Недавно команда Дубилета создала Telegram-бота для малого и среднего бизнеса, который призван максимально облегчить механизм оформления отпусков и больничных сотрудниками разных компаний.