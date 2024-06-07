Дубілет запустив безкоштовний сервіс для підпису та обміну документами "Dubidoc"

Колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет представив новий безкоштовний сервіс для підпису та обміну документами під назвою "Dubidoc". Сервіс доступний для всіх українців та може використовуватися як для особистих потреб, так і для бізнесу.

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Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами Дубілета, він очікував появи подібного сервісу ще кілька років тому, після запуску додатку "Дія.Підпис", але вирішив створити власний проект через відсутність альтернатив на ринку.

"Dubidoc" має простий та мінімалістичний інтерфейс, схожий на Google Docs. Користувачі можуть відкривати документи через сервіс, підписувати їх за допомогою "Дія" та ділитися з іншими. Доступні веб-версія та мобільні додатки для iOS і Android.

"Коли треба щось підписати, запрошую всіх робити це через Dubidoc. Досить друкувати паперові документи! Залиште свій емейл на dubidoc.com.ua. З наступного тижня ми починаємо відправляти інвайти першим користувачам. P.s. Дякую моєму партнеру Андрію Сухову та всій команді Checkbox", - додав він.

Сервіс також пропонує функції для бухгалтерів, сортування документів за тегами та інші опції. Дубілет зазначив, що раніше запускав схожий сервіс ще під час роботи в Приватбанку, але тоді ще не було мобільного застосунку "Дія".

Проєкти Дубілета

Окрім Dubidoc, Дмитро Дубілет у 2020 році заснував Fintech Farm, разом з Олександром Витязем та Ніком Безкровним. Цей проєкт спеціалізується на запуску необанків у співпраці з традиційними банками на ринках, що розвиваються.

Портфоліо компанії включає такі успішні проекти, як Leobank в Азербайджані, Liobank у В’єтнамі та Fibo в Нігерії​.

У січні 2022 року у компанія заявили, що залучили $7,4 млн інвестицій та за два роки планують відкрити 10 необанків у країнах Азії та Африки.

Нагадаємо, у лютому 2022 року колишній співвласник monobank Людмила Шмальченко, звинуватила Дмитра Дубілета у плагіаті. Нібито він скористався у своїх нових проєктах інтелектуальною власністю Fintech Band.

Проте, співзасновник monobank Олег Гороховський не має жодних претензій до Дубілета. Претензія до Дмитра Дубілета про нібито несанкціоноване використання ним напрацювань monobank у своєму новому проекті Fintech Farm була пред'явлена без будь-якого погодження з компанією "Фінтех Бенд", що створила monobank, і з Універсал Банком, під ліцензією якого той працює.