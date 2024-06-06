Google запускає умовні сповіщення в Таблицях для кращого відстеження змін

Google Таблиці отримали нову функцію "умовні сповіщення", що дозволяє користувачам отримувати електронні сповіщення, коли в таблиці відбуваються певні зміни.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомили в пресслужбі Google.

З цим оновленням користувачі можуть встановити сповіщення для себе або колег, якщо змінюється значення стовпця, діапазону клітинок або виконуються певні умови.

Умовні сповіщення забезпечують кращу видимість змін у спільних таблицях та допомагають підвищити ефективність командної роботи. Користувачі отримуватимуть електронні повідомлення про зміни в таблиці, що містять інформацію про те, що саме було змінено та хто це зробив.

Серед прикладів використання цієї функції - відстеження змін статусу завдань у табличних проектних трекерах, моніторинг запасів товарів у таблицях обліку або сповіщення, коли певний показник впаде нижче визначеного значення в прогнозних таблицях.

Щоб налаштувати умовні сповіщення, користувачі з правами редагування можуть відкрити таблицю, перейти до меню "Інструменти > Умовні сповіщення > Додати правило" або клікнути правою кнопкою на аркуші та вибрати "Умовні сповіщення". Ця функція доступна для всіх користувачів Google Таблиць без додаткових налаштувань з боку адміністраторів.

Додамо, починаючи з 10 червня, Google збільшив мінімальну версію операційної системи, необхідну для використання додатку Google Wallet на Android та Wear OS пристроях. Тепер Google Wallet вимагатиме Android 9 або новішу версію на смартфонах, а також Wear OS 2.x або новішу на розумних годинниках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com