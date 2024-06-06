Google запускает условные уведомления в Таблицах для лучшего отслеживания изменений

Google Таблицы получили новую функцию "условные уведомления", позволяющую пользователям получать электронные уведомления, когда в таблице происходят определенные изменения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Google.

С этим обновлением пользователи могут установить уведомления для себя или коллег, если меняется значение столбца, диапазона ячеек или выполняются определенные условия.

Условные оповещения обеспечивают лучшую видимость изменений в общих таблицах и помогают повысить эффективность командной работы. Пользователи будут получать сообщения об изменениях в таблице, содержащие информацию о том, что именно было изменено и кто это сделал.

Среди примеров использования этой функции – отслеживание изменений статуса задач в табличных проектных трекерах, мониторинг запасов товаров в таблицах учета или оповещения, когда определенный показатель упадет ниже определенного значения в прогнозных таблицах.

Чтобы настроить условные уведомления, пользователи с правами редактирования могут открыть таблицу, перейти в меню "Инструменты > Условные уведомления > Добавить правило" или щелкнуть правой кнопкой на листе и выбрать "Условные уведомления". Эта функция доступна всем пользователям Google Таблиц без дополнительных настроек со стороны администраторов.

Добавим, начиная с 10 июня, Google увеличил минимальную версию операционной системы, необходимую для использования приложения Google Wallet на Android и Wear OS устройствах. Теперь Google Wallet потребует Android 9 или более новую версию на смартфонах, а также Wear OS 2.x или более новую на умных часах.

Источник фото: ua.depositphotos.com