- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Дубилет запустил бесплатный сервис для подписи и обмена документами "Dubidoc"
Бывший министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет представил новый бесплатный сервис для подписи и обмена документами под названием "Dubidoc". Сервис доступен для всех украинцев и может использоваться как для личных нужд, так и бизнеса.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
По словам Дубилета, он ожидал появления подобного сервиса еще несколько лет назад, после запуска приложения "Действие. Подпись", но решил создать собственный проект из-за отсутствия альтернатив на рынке.
"Dubidoc" имеет простой и минималистичный интерфейс, похожий на Google Docs. Пользователи могут открывать документы через сервис, подписывать их с помощью Действия и делиться с другими. Доступны веб-версия и мобильные приложения для iOS и Android.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Когда нужно что-то подписать, приглашаю всех делать это через Dubidoc. Хватит печатать бумажные документы! Оставьте свой эмейл на dubidoc.com.ua. Со следующей недели мы начинаем отправлять инвайты первым пользователям. Ps Спасибо моему партнеру Андрею Сухову и всей команде Checkbox", – добавил он.
Сервис также предлагает функции для бухгалтеров, сортировку документов по тэгам и другие опции. Дубилет отметил, что раньше запускал схожий сервис еще во время работы в Приватбанке, но тогда еще не было мобильного приложения "Действие".
Проекты Дубилета
Кроме Dubidoc, Дмитрий Дубилет в 2020 году основал Fintech Farm вместе с Александром Витязем и Ником Бескровным. Этот проект специализируется на запуске необанков в сотрудничестве с традиционными банками на развивающихся рынках.
Портфолио компании включает такие успешные проекты, как Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме и Fibo в Нигерии.
В январе 2022 года компания заявила, что привлекла $7,4 млн инвестиций и за два года планируют открыть 10 необанков в странах Азии и Африки.
Напомним, в феврале 2022 года бывший совладелец monobank Людмила Шмальченко обвинила Дмитрия Дубилета в плагиате. Вроде бы он воспользовался в своих новых проектах интеллектуальной собственностью Fintech Band.
Однако у соучредителя monobank Олега Гороховского нет никаких претензий к Дубилету. Претензия к Дмитрию Дубилету о якобы несанкционированном использовании им наработок monobank в своем новом проекте Fintech Farm была предъявлена без всякого согласования с создавшей monobank компанией "Финтех Бенд" и с Универсал Банком, под лицензией которого тот работает.