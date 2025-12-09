- Категория
Дубилет запускает POS-систему Posbox.ai для малого и среднего бизнеса
Украинский бизнесмен и соучредитель Fintech Farm Дмитрий Дубилет объявил о запуске нового продукта для торговцев – Posbox.ai. По его словам, над проектом команда работала около двух лет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Дубилета.
Предпринимателей приглашают присоединиться к бета-тестированию, за что обещают год бесплатного использования сервиса.
Posbox – это POS-система, объединяющая кассовую программу, товарный учет, управление персоналом и аналитику на основе искусственного интеллекта в одном решении. Продукт нацелен на малый и средний ритейл.
Среди ключевых возможностей Posbox.ai:
- автоматизация товарного учета и инвентаризации;
- ШИ-подсказки по маржинальности, ассортименту и эффективности персонала;
- финансовая аналитика в режиме реального времени;
- инструменты для акций, скидок и программ лояльности;
- интеграция с фискальными сервисами и ПРРО;
- автоматическое распознавание накладных;
- управление сетью магазинов из единой панели;
- поддержка кассового оборудования;
- онлайн-витрина и синхронизация с e-commerce; интеграция с бухгалтерскими сервисами.
В компании отмечают, что продукт должен упростить переход бизнеса по устаревшим или российским решениям на современные украинские системы.
Подающие заявку на участие в бета-тестировании Posbox.ai смогут пользоваться сервисом бесплатно в течение 2026 года.
Напомним, в прошлом году Дубилет представил новый бесплатный сервис для подписи и обмена документами под названием Dubidoc. Сервис доступен для всех украинцев и может использоваться как для личных нужд, так и бизнеса.