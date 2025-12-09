Запланована подія 2

Дубилет запускает POS-систему Posbox.ai для малого и среднего бизнеса

терминал
Предпринимателей приглашают присоединиться к бета-тестированию / Depositphotos

Украинский бизнесмен и соучредитель Fintech Farm Дмитрий Дубилет объявил о запуске нового продукта для торговцев – Posbox.ai. По его словам, над проектом команда работала около двух лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Дубилета.

Предпринимателей приглашают присоединиться к бета-тестированию, за что обещают год бесплатного использования сервиса.

Posbox – это POS-система, объединяющая кассовую программу, товарный учет, управление персоналом и аналитику на основе искусственного интеллекта в одном решении. Продукт нацелен на малый и средний ритейл.

Среди ключевых возможностей Posbox.ai:

  • автоматизация товарного учета и инвентаризации;
  • ШИ-подсказки по маржинальности, ассортименту и эффективности персонала;
  • финансовая аналитика в режиме реального времени;
  • инструменты для акций, скидок и программ лояльности;
  • интеграция с фискальными сервисами и ПРРО;
  • автоматическое распознавание накладных;
  • управление сетью магазинов из единой панели;
  • поддержка кассового оборудования;
  • онлайн-витрина и синхронизация с e-commerce; интеграция с бухгалтерскими сервисами.

В компании отмечают, что продукт должен упростить переход бизнеса по устаревшим или российским решениям на современные украинские системы.

Подающие заявку на участие в бета-тестировании Posbox.ai смогут пользоваться сервисом бесплатно в течение 2026 года.

Напомним, в прошлом году Дубилет представил новый бесплатный сервис для подписи и обмена документами под названием Dubidoc. Сервис доступен для всех украинцев и может использоваться как для личных нужд, так и бизнеса.

Автор:
Татьяна Гойденко