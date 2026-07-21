Инвесторам в украинскую энергетику обещают 20% годовых: кто уже получил деньги, а кто нет

Эра, когда главным инструментом пассивного дохода для украинцев были исключительно ОВГЗ или покупка однокомнатной квартиры в аренду, проходит. Дефицит в энергосистеме и спрос на децентрализованную генерацию сформировали новый тренд – инвестиции в солнечные, ветровые станции и системы накопления энергии. Сегодня этот рынок стал доступен не только миллионерам: войти в энергобизнес можно как с несколькими сотнями долларов в кармане, так и с капиталом, эквивалентным стоимости квартиры, рассчитывая на доходность до 20% годовых в валюте. Delo.ua разбиралось, какие условия предлагают компании по состоянию на июль 2026 г. и где кроются реальные юридические риски.

После ударов по энергосистеме в 2024–2025 годах собственное поколение стало элементом базовой безопасности, а не опцией: по оценкам АСЕУ, в 2022-м страна добавила ~220 МВт новой солнечной мощности, а в 2025-м — ~1,5 ГВт. Рынок прошел путь от бума на "зеленом" тарифе 2015-2020 годов к другой логике - генерацию строят ради выживания сети и арбитража на ценах, а роль накопителей (BESS) растет. С июня 2024 по июнь 2025 года бизнес привлек на энергопроекты более 18 млрд грн кредитов, но все больше компаний открывают доступ и мелким инвесторам.

Delo.ua показывает, куда и на каких условиях могут вкладывать средства частные инвесторы – для сумм, сопоставимых с первым взносом на недвижимость, а не с миллионами. Это не инвестиционная рекомендация: высокая доходность обычно означает высокий риск, а война его усиливает от ракетных ударов до судебных споров вокруг уже построенных объектов, как показывает кейс ниже. На момент публикации только одна компания по этому обзору подтвердила факт выплаты дивидендов инвесторам; остальные либо еще не вышли на операционную стадию, либо не имеют публично подтвержденных выплат.

Куда предлагают вложить до $5 тыс.

Inzhur Energy - газопоршневая генерация для "Укрэнерго"

Компания Андрея Журжия Inzhur Energy строит газопоршневую маневровую электростанцию мощностью 34 МВт по контракту с НЭК "Укрэнерго", выигранным еще летом 2024, а старт продаж начался в ноябре 2024. Инвесторы становятся собственниками инвестиционных сертификатов фонда8 активов фонда оценивается в 1,136 млрд. грн.

Порог входа: от 6 607 грн (~$160) за один сертификат — сертификаты уже распроданы

Доходность: прогнозируемая 15% годовых в USD по модели капитализации — дивидендов модель не предусматривает

Горизонт: фонд рассчитан на 5 лет, после чего выкупает сертификаты

Самое важное, что стоит знать потенциальному инвестору сейчас: станция физически выстроена, но не запущена. По словам владельца компании Андрея Журжия, первая очередь могла бы заработать в течение месяца-полтора после снятия запрета на работу — однако строительство заблокировано уже в третий раз постановлением суда об обеспечительных мерах .

"Никаких решений суда, по сути, нет, никаких юридических претензий. Нас просто блокируют постановлениями об обеспечительных мерах. Это уже третье — две предыдущие мы успешно сняли, просто это занимает время", — говорит Журжий.

Таким образом бизнес по состоянию на начало июля 2026 г. пока не был запущен, а инвесторы не получили выплат дивидендов.

Solar Garden – от собственной СЭС до финансовых инструментов

Компания бизнесмена Сергея Проненко Solar Garden в 2025 году предлагала инвесторам вложить в строительство СЭС из Battarey Energy Storages. Тогда компания запустила платформу UENERGY, где инвесторы могут вкладывать средства в генерацию, покупая токены, которые будут эмитировать токены компании в Украине и Литве, где Solar Garden также планирует строить проекты по накоплению электроэнергии. Официальные продажи токенов стартовали в июне 2025 года.

Для инвесторов предлагали следующие условия:

Инвесторам предлагали купить токены UNRG, эмитентами которых будут компании, зарегистрированные в Украине и Литве. Стартовая инвестиция $100, которую инвестор должен приобрести за стейблкоины USDC, привязаны к доллару.

Компания предлагала инвесторам выплату дивидендов от продаж электроэнергии по смарт-контрактам. С годовой доходностью в 25%-30% в стейблкоинах USDC. Выплаты будут осуществляться за счет доходов от реализации электроэнергии и арбитража электроэнергии с помощью BESS.

В настоящее время сайт платформы UENERGY находится на техническом обслуживании. Владелец компании Проненко в комментарии Delo.ua рассказал, что сейчас готовится апдейт платформы, и в ближайшее время Solar Garden планирует выйти к инвесторам с предложением. В то же время один из работников компании рассказал, что в прошлом году в Solar Garden решили построить BESS за свой счет, а сейчас компания загружена заказами на строительство СЭС. Так что проект привлечения денег инвесторов не был реализован.

Varto – частица в уже работающем ветропарке

Varto — инвестиционная платформа, открывающая доступ к ветропаркам в Закарпатской области, ранее доступным только крупным игрокам. Принципиальное отличие от других предложений в этом обзоре: на платформе представлены только уже построенные объекты, прямо сейчас генерирующие доход, а не проекты на стадии строительства. Первый актив – ветровая электростанция мощностью 10,4 МВт. Запуск платформы и первые продажи сертификатов состоялись в феврале 2026 года. Как пояснили Delo.ua в компании, инвесторы получали дивиденды в размере 5%, а в июле получат дивиденды в размере 15%. Это пока единственная платформа, которая подтвердила факт выплаты дивидендов, хотя размеры дивидендов в компании не уточнили.

Порог входа: от 126 тыс. грн (~$3 000), что соответствует 122 инвестиционным сертификатам

Доходность: 11–13% годовых в евро с ежеквартальными выплатами плюс дополнительные 14,29% годовых в евроэквиваленте с учетом продажи актива в конце срока

Горизонт: 11 лет, окупаемость - 8 лет

Юридически платформа построена вокруг регулируемого ПИФ под наблюдением НКЦБФР, а финансовую модель верифицирует независимый международный аудитор Kreston. Фонд приобретает 49% права собственности на ветропарк — договор нотариально удостоверенный и зарегистрированный в Государственном реестре прав, поэтому инвестор становится не кредитором, а опосредованным совладельцем физического актива. Сертификаты можно перепродать через брокер УНИВЕР, а в 2027 году Varto планирует запустить платформу автоматического обратного выкупа. Владельцами компании по данным Youcontrol является Изабелла Евимова (дочь экс-нардепа из Краматорска Максима Ефимова), а также Евгений Петрощук, по данным СМИ работавший советником Александра Кубракова, когда тот был главой "Укравтодора".

Инвестиции в энергетику сопоставимы со стоимостью квартиры

Codex Energy - "Bolhrad Energy Park" в Одесской области

Codex Energy строит СЭС мощностью 3,3 МВт в Болграде в Одесской области — одном из самых солнечных регионов страны — в составе проекта "Bolhrad Energy Park". Общие инвестиции в проект – €4,5 млн, из которых €3 млн компания привлекает от частных инвесторов. Основатели – Артур Лупашко (Ribas Hotels Group) и Александр Ганчев.

Порог входа: от €20 тыс. (~$22 тыс.)

Доходность: 16–20% годовых в евро, инвестор получает долю в компании

Юридическая форма: потребительское общество

Продажи стартовали в марте 2026 года. По словам Лупашко, сейчас собрано уже 80% из заявленных €3 млн, оборудование заказано и прибудет в сентябре, а до конца года станцию планируют полностью смонтировать и подключить к сети. Кроме самой СЭС, проект включает систему накопления на 10 МВт, позволяющую зарабатывать не только на продаже электроэнергии, но и на арбитраже — покупке дешевой энергии ночью и продаже дорогой в пиковые часы. Техническую часть обеспечивают подрядчики с профильным опытом – генподрядчик Unisolar, оператор по продаже электроэнергии компания KNESS.

Ecotech Invest – накопители энергии под кооперативную модель

Ecotech Invest работает на рынке с 2015 года и заявляет о почти 300 реализуемых проектах общей мощностью более 300 МВт солнечной генерации по Украине. В настоящее время компания предлагает инвесторам вложить деньги в установки хранения электроэнергии в западной части Украины.

Порог входа: от $25 тыс.

Доходность: до 19% годовых

Окупаемость: до 5 лет

Выплаты производятся в гривне, хотя компания отмечает корреляцию с европейской ценой электроэнергии. Юридическая форма участия — ассоциированное членство в кооперативе с правом на долю в совместном проекте: это не ценные бумаги и не ПИФ, поэтому надзора со стороны НКЦБФР здесь нет. Владельцами компании по данным Opendatabot являются игр Батычек и Михаил Маслов. В компании рассказали, что уже собрали средства на 3 очереди УЗЭ. Продажи паев компания стартовала в мае-июне 2025 года. Первая очередь была запущена в мае 2026 года, при этом в колл-центре компании не уточнили или уже выплачивали инвесторам дивиденды.

Concorde Capital – газопоршневая генерация и арбитраж на 78,4 МВт

Компания Concorde Capital строит комплекс генерации и хранения мощностью 78,4 МВт. Консультантом в этом проекте выступила Negen Владимира Кудрицкого. Модель предусматривает два источника дохода: продажа электроэнергии по газопоршневой генерации, когда рыночная цена превышает себестоимость топлива, и арбитраж на накоплении — покупку дешевой энергии ночью и продажа дорогой в пиковые часы. Инвесторы заходят через корпоративный инвестиционный фонд, владеющий 100% ООО "Энкрафт", под наблюдением НКЦБФР. Официальные продажи частиц были запущены в декабре 2025 года.

Порог входа: заявленный компанией минимум $42 тыс.; по словам бизнес-девелопера Concorde Capital Анастасии Жосан, фактический минимальный чек, с которым стартовали продажи в ноябре, составил $300 тыс. Вероятно, меньшая цифра соответствует дальнейшим траншам или меньшим пакетам в структуре фонда, тогда как первые сделки реально структурированы под значительно больший капитал

Доходность: 16% годовых, выплаты - с 2027 года

Горизонт: заявленный срок фонда – 10 лет, размер фонда – $59 млн.

Жосан говорит, что спрос частных инвесторов сейчас высок: через несколько месяцев с момента запуска продаж привлечено более $15 млн. Concorde Capital выступает соинвестором, который заходит на проект на самой рискованной начальной стадии, а уже после этого предлагает частным инвесторам присоединиться. Страхование от военных рисков пока не оформлено, переговоры по нему продолжаются. Жосан также уточнила, что компания планирует продать проект через 5–7 лет, когда он полностью окупится и выйдет на стабильный доход, после чего доходность для оставшихся в фонде снизится. Concorde Capital и Negen уже готовят следующий проект – генерацию и хранение на 60 МВт с емкостью накопления на 4 часа – и параллельно выходят в непрофильное для себя направление, проект Shelest SPA. Запуск первой очереди Encraft состоялся 19 февраля, а первая коммерческая продажа электроэнергии с 20 февраля 2026 года.

ONESOLAR Investment – кластерная СЭС в Береговском районе

ONESOLAR строит солнечную электростанцию в Береговском районе Закарпатской области - регион выбран из-за высокой инсоляции и безопасного удаления от линии фронта. Команда заявляет более 12 лет опыта на рынке и более 60 МВт уже построенных мощностей. Владельцами компании по данным Opendatabot являются Богдан Пашин, Максим Петров и Ольга Остроух. Первые продажи кластеров прошли в июле 2025 года.

Порог входа: ориентировочный чек по кластеру мощностью 50 кВт составляет около $35 тыс. (при этом в компании утверждают, что после успешного запуска цена за кластер может возрасти).

Доходность: 15–22% годовых

Окупаемость: зависит от выбранного кластера, ориентировочно 4,5–6 лет при заявленном сроке эксплуатации станции 30 лет

Юридическая форма участия базируется на нотариально заверенных инвестиционных договорах, а компания открыто публикует на сайте юридическую документацию проекта – договор аренды земли, градостроительные условия, разрешение на строительство, технические условия, генеральный план. Заявлен полный сервис, охрана объекта 24/7 и замена оборудования при выходе из строя, а ход строительства доступен в онлайн-трансляции. Как рассказали Delo.ua в компании строительство объекта началось осенью 2025 года, а запуск запланирован на август 2026 года. Таким образом дивиденды инвесторы пока не получали.

Риски, которые следует оценить

Адвокат, партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Валерия Гудий обращает внимание: риски для частного инвестора можно оценить либо по модели предлагаемой инвестирования, либо через проверку (due diligence) самого объекта инвестирования.

"Некоторые лица считают, что инвестиция стоит риска, и не прибегают к анализу, сразу вкладывая средства, хотя, на мой взгляд, обходить юридические аспекты не стоит. Как и не стоит полагаться на хорошие визуализации", — говорит она.

В то же время Гудий приводит пример из собственной практики, когда инвестиционный проект по добыче золота в Африке имел убедительную презентацию и все формальные документы, но фактически добыча осуществлялась с применением одного дырявого ведра и сбитого вручную плота из подручных материалов.

Юридическая форма не имеет значения. Инвестировать можно через уставный капитал ООО/АО, целевую ссуду, облигации или сертификаты ПИФ, или имущественное право на часть объекта — каждая модель имеет свою логику риска. Участие через уставный капитал просто для банков, но при многих инвесторах грозит конфликтами и блокировкой решений. Ссуда часто обеспечивается имуществом в залоге, но сама ссылка на это в договоре не гарантирует защиты: важна ликвидность залога и наличие предыдущих кредиторов.

Земля и подключение – чаще всего слабое место. Отсутствие прав на землю или несоответствие целевого назначения может сделать невозможным эксплуатацию объекта даже при полном финансировании. Завершенное строительство тоже не гарантирует доходности из-за сетевых ограничений – это показывает кейс Inzhur Energy.

Проверка контрагента – до конечного бенефициара. Проверять следует всех, кто распоряжается объектом, чтобы исключить санкционные риски СНБО или "российский след". Конфликт интересов между структурами тоже следует выяснять заранее. Не стоит игнорировать также и военные риски (уничтожение, оккупация), хотя, по словам Гудий, энергетика стала элементом обороноспособности государства, придающего инвестициям привлекательность.

Что должно содержать нормальный инвестпроект. По аналогии с законом "Об инвестиционной деятельности" - цель, права на землю, финансовый и организационный планы, график реализации, риски и страхование. Если предлагают только устное описание или несколько листов визуализации, это самостоятельный сигнал риска.

Как подытоживает Гудий, инвестор должен оценивать не только доходность, но и юридическую конструкцию сделки, реальное состояние актива, права на землю, подключение к сетям и репутацию людей по проекту. Самая частая причина потери денег – не мошенничество, а слабая проверка документов и доверие к презентациям вместо анализа реального состояния.