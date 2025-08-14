25% годовых на энергетике: как инвестировать в восстановление генерации

Дефицит в энергосистеме вызвал бум в строительстве нового поколения. Пока одни украинские компании берут для энергетических проектов кредиты от банков, другие привлекают средства мелких инвесторов, конкурируя с инвестициями в недвижимость. Delo.ua отобрало несколько компаний, программы которых позволяют мелким инвесторам вкладывать средства в развитие энергетики.

После блекаутов 2024 года, украинский бизнес начал активно развивать распределенную генерацию для страны. Из-за дефицита в энергосистеме этот сектор остается привлекательным даже для непрофильных инвесторов. С июня 2024 по июнь 2025 года бизнес привлек для энергетических проектов более 18 млрд грн банковских кредитов, а непрофильные компании строят более 1 ГВт генерации . Впрочем, некоторые игроки рынка решили пойти другим путем и привлекают для реализации проектов средства мелких инвесторов.

Отдельные предложения позволяют вкладывать от $100 под 25% годовых, что сравнимо разве что с доходностью от инвестиций в криптовалюты. Достаточно и более консервативных предложений, но доходность в валюте также достаточно высока.

Хотя в нашей подборке нет фирм-однодневок и каждая компания в подборке уже имеет за плечами годы работы на рынке и удачных проектов, следует понимать, что высокая доходность очень часто означает высокие риски. А в украинских реалиях эти риски значительно усугубляются войной. Также следует понимать, что в отличие от депозитов никто не будет гарантировать такие вклады. Так что мы не призываем инвестировать в указанные проекты, но стараемся дать читателям возможность оценить новые финансовые инструменты, которые предлагает рынок.

Газопоршневая генерация от Inzhur Energy

Макет электростанции Inzhur Energy. Фото: Inzhur Energy

Компания Inzhur Energy строит газопоршневую электростанцию в Киеве мощностью 34 МВт и стоимостью $35 млн в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

На сайте компании указано, что потенциальные инвесторы могут вложить деньги на следующих условиях:

Инвесторы являются владельцами инвестиционных сертификатов фонда Inzhur Energy.

Стартовая инвестиция – 6 233,68 грн с возможностью реинвестирования.

Прогнозная годовая доходность в долларах — 15% (оценка в доходности в валюте индикативна) из-за капитализации или 75% за 5 лет (по формуле простых процентов). Спустя 5 лет фонд прекращает деятельность и выкупает сертификаты за гривну. В отличие от проектов компании у коммерческой недвижимости дивидендов не предусмотрено, а модель инвестиций похожа на покупку облигаций.

В августе 2024 года Inzhur выиграл тендер "Укрэнерго" на строительство мощностей для предоставления вспомогательных услуг энергосистеме сроком на 5 лет. По договору 18 ГВт газовой генерации должны быть введены в эксплуатацию в октябре 2025 г. Однако у компании возникли проблемы с местными жителями, которые боялись российских атак на объект генерации рядом и вреда для экологии. В конце марта по иску Киево-Святошинской окружной прокуратуры районный суд постановил приостановить строительство. Компания Inzhur подала и выиграла в суде апелляционную жалобу на постановление о запрещении строительства.

По состоянию на начало августа строительство продолжается, однако в комментарии Delo.ua владелец компании Андрей Журжий отметил, что компания не успеет запустить генерацию до октября и рассчитывает на отсрочку до декабря.

Кроме того, в мае 2025 года Inzhur выиграл тендер "Укрэнерго" еще один тендер на строительство 16 МВт газовых генерирующих мощностей. Эти мощности по договору должны быть запущены в эксплуатацию в декабре 2026 года.

Inzhur является REIT-фондом, который уже стал известен украинцам проектами на рынке коммерческой недвижимости. Основателем и владельцем компании является бывший народный депутат Андрей Журжий.

Солнечные электростанции от ONESOLAR

Фото: Freepik

Компания ONESOLAR предлагает инвестировать в строительство СЭС в Закарпатье на следующих условиях:

Стартовая инвестиция — $35 тыс. По договору инвестор покупает кластер СЭС мощностью 50 кВт в стадии проектирования, а компания ONESOLAR обязуется этот кластер построить и осуществлять дальнейшее управление СЭС.

В дальнейшем инвестор получает ежемесячный доход от продажи электроэнергии за вычетом налогов и комиссии управляющей компании. Компания обещает доходность в размере 15%-22% в долларах. При этом выплаты будут производиться в гривне по курсу НБУ на момент выплат.

Срок действия договора – 10 лет с возможностью продления.

Компания строит СЭС мощностью 60 МВт возле города Берегово в Закарпатье. Проект разделен на кластеры по 50 кВт каждый, а инвестору предлагают приобрести кластер за $35 тыс., который будет находиться под управлением ONESOLAR, и в дальнейшем получать дивиденды.

Коммерческий директор ONESOLAR Денис Дзядик рассказал Delo.ua , что сейчас проект находится на стадии строительства, а запуск первых 25% кластеров запланирован на октябрь. В том случае, если это сделать не удастся, компания будет вынуждена выплатить инвесторам компенсацию, или же инвесторы вообще смогут расторгнуть договор с возвратом инвестиций. Электроэнергию из СЭС компания продает в рынок "в сутки вперед".

Компания ONESOLAR – небольшой застройщик солнечных электростанций, за 12 лет работы установивший 60 МВт СЭС в Днепропетровской области.

Токенизированные инвестиции в BESS Solar Garden

Промышленные накопители электроэнергии. Фото: Википедия

Еще один застройщик СЭС Solar Garden предлагает инвесторам вложить в строительство СЭС из Battarey Energy Storages. Компания запустила платформу UENERGY, где инвесторы могут вкладывать средства в генерацию, покупая токены. Будут владеть активами, которые будут эмитировать токены компании в Украине и Литве, где Solar Garden также планирует строить проекты по накоплению электроэнергии.

Для инвесторов предлагают следующие условия:

Инвесторам предлагают купить токены UNRG, эмитентами которых будут компании, зарегистрированные в Украине и Литве. Стартовая инвестиция $100, которую инвестор должен приобрести за стейблкоины USDC, привязаны к доллару.

Компания предлагает инвесторам выплату дивидендов от продажи электроэнергии по смарт-контрактам . С годовой доходностью в 25%-30% в стейблкоинах USDC. Выплаты будут осуществляться за счет доходов от реализации электроэнергии и арбитража электроэнергии с помощью BESS.

Компания обещает производить выплаты дивидендов в течение всего срока эксплуатации станции, что составит 20 лет.

Компания хочет построить СЭС в Чигирине Черкасской области. Первая очередь предполагает строительство 1 МВт СЭС и BESS мощностью 0,5 МВт-час. Далее компания планирует масштабировать СЭС до 3 МВт и более и дальнейшее расширение BESS. Старт строительства запланирован на начало третьего квартала. В компании обещают, что инвесторы смогут наблюдать за строительством СЭС в режиме онлайн.

Solar Garden является застройщиком солнечных электростанций, работающих на рынке, работающих на украинском рынке установки солнечных панелей 8 лет. С 2015 года компания построила более 1000 СЭС общей мощностью 85 МВт. С 2025 года Solar Garden также работает на рынке Литвы. С 2021 года компания также активно занимается направлением Battarey Energy Storages и, по словам основателя компании Сергея Проненко, имеет более 60 МВт BESS в проектировании и строительстве.