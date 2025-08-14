- Категорія
25% річних на енергетиці: як інвестувати у відбудову генерації
Дефіцит в енергосистемі спричинив бум у будівництві нової генерації. Поки одні українські компанії беруть для енергетичних проєктів кредити від банків, інші — залучають кошти дрібних інвесторів, конкуруючи з інвестиціями в нерухомість. Delo.ua відібрало кілька компаній, програми яких дозволяють дрібним інвесторам вкладати кошти в розбудову енергетики.
Після блекаутів 2024, український бізнес почав активно розбудовувати розподілену генерацію для країни. Через дефіцит в енергосистемі цей сектор залишається привабливим навіть для непрофільних інвесторів. З червня 2024 по червень 2025 бізнес залучив для енергетичних проєктів понад 18 млрд грн банківських кредитів, а непрофільні компанії будують понад 1 ГВт генерації. Втім деякі гравці ринку вирішили піти іншим шляхом та залучають для реалізації проєктів кошти дрібних інвесторів.
Окремі пропозиції дозволяють вкладати від $100 під 25% річних, що можна порівняти хіба з дохідністю від інвестицій у криптовалюти. Вистачає і консервативніших пропозицій, але дохідність у валюті також є досить високою.
Хоча в нашій підбірці немає фірм-одноденок і кожна компанія в підбірці вже має за плечима роки роботи на ринку та вдалі проєкти, слід розуміти, що висока дохідність дуже часто означає високі ризики. А в українських реаліях ці ризики значно посилюються війною. Також варто розуміти, що на відміну від депозитів, ніхто не гарантуватиме такі вклади. Тож ми не закликаємо інвестувати у вказані проєкти, але намагаємося дати читачам можливість оцінити нові фінансові інструменти, які пропонує ринок.
Газопоршнева генерація від Inzhur Energy
Компанія Inzhur Energy будує газопоршневу електростанцію у Києві потужністю 34 МВт та вартістю $35 млн у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.
На сайті компанії вказано, що потенційні інвестори можуть вкласти гроші на наступних умовах:
- Інвестори є власниками інвестиційних сертифікатів фонду Inzhur Energy.
- Стартова інвестиція — 6 233,68 грн з можливістю реінвестування.
- Прогнозна річна дохідність у доларах — 15% (оцінка в дохідності у валюті є індикативною) через капіталізацію або 75% за 5 років (за формулою простих відсотків). Через 5 років фонд припиняє діяльність і викупає сертифікати за гривню. На відміну від проєктів компанії у комерційній нерухомості дивідендів не передбачено, а модель інвестицій схожа на купівлю облігацій.
У серпні 2024 Inzhur виграв тендер "Укренерго" на будівництво потужностей для надання допоміжних послуг енергосистемі строком на 5 років. За договором 18 ГВт газової генерації мають бути введені в експлуатацію у жовтні 2025. Однак у компанії виникли проблеми з місцевими мешканцями, які боялися російських атак на об'єкт генерації поруч та шкоди для екології. Наприкінці березня за позовом Києво-Святошинської окружної прокуратури районний суд постановив зупинити будівництво. Компанія Inzhur подала та виграла у суді апеляційну скаргу на ухвалу про заборону будівництва.
Станом на початок серпня, будівництво продовжується, проте в коментарі Delo.ua власник компанії Андрій Журжій зауважив, що компанія не встигне запустити генерацію до жовтня та розраховує на відтермінування до грудня.
Крім того, у травні 2025 Inzhur виграв тендер "Укренерго" ще один тендер на будівництво 16 МВт газових генеруючих потужностей. Ці потужності за договором мають бути запущені в експлуатацію у грудні 2026.
Inzhur є REIT-фондом, який вже став відомий українцям проєктами на ринку комерційної нерухомості. Засновником та власником компанії є колишній народний депутат Андрій Журжій.
Сонячні електростанції від ONESOLAR
Компанія ONESOLAR пропонує інвестувати у будівництво СЕС на Закарпатті на наступних умовах:
- Стартова інвестиція — $35 тис. За договором інвестор купує кластер СЕС потужністю 50 кВт на стадії проєктування, а компанія ONESOLAR зобов'язується цей кластер побудувати та здійснювати подальше управління СЕС.
- Надалі інвестор отримує щомісячний дохід від продажу електроенергії з відрахуванням податків та комісії управляючій компанії. Компанія обіцяє дохідність у розмірі 15%-22% в доларах. При цьому виплати здійснюватимуться в гривні за курсом НБУ на момент виплат.
- Термін дії договору — 10 років з можливістю продовження.
Компанія будує СЕС потужністю 60 МВт біля міста Берегово на Закарпатті. Проєкт розділений на кластери по 50 кВт кожен, а інвестору пропонують придбати кластер за $35 тис., який знаходитиметься під управлінням ONESOLAR, та надалі отримувати дивіденди.
Комерційний директор ONESOLAR Денис Дзядик розповів Delo.ua, що зараз проєкт знаходиться на стадії будівництва, а запуск перших 25% кластерів запланований на жовтень. В тому випадку, якщо це зробити не вдасться компанія буде змушена виплатити інвесторам компенсацію, або ж інвестори взагалі зможуть розірвати договір з поверненням інвестицій. Електроенергію з СЕС компанія продає в ринок "на добу на перед".
Компанія ONESOLAR невеликий забудовник сонячних електростанцій, що за 12 років роботи встановив 60 МВт СЕС у Дніпропетровській області.
Токенізовані інвестиції в BESS Solar Garden
Ще один забудовник СЕС Solar Garden пропонує інвесторам вкласти у будівництво СЕС з Battarey Energy Storages. Компанія запустила платформу UENERGY де інвестори можуть вкладати кошти у генерацію, купуючи токени. Володітимуть активами, які емітуватимуть токени компанії в Україні та Литві, де Solar Garden також планує розбудовувати проєкти з накопичення електроенергії.
Для інвесторів пропонують наступні умови:
- Інвесторам пропонують купити токени UNRG, емітентами яких будуть компанії зареєстровані в Україні та Литві. Стартова інвестиція $100 які інвестор має придбати за стейблкоїни USDC прив'язані до долара.
- Компанія пропонує інвесторам виплату дивідендів від продажу електроенергії за смарт-контрактами. З річною дохідністю у 25%-30% в стейблкоїнах USDC. Виплати будуть здійснюватися коштом прибутків від реалізації електроенергії та арбітражу електроенергії за допомогою BESS.
- Компанія обіцяє здійснювати виплати дивідендів протягом всього терміну експлуатації станції, що складе 20 років.
Компанія хоче побудувати СЕС у Чигирині, що в Черкаській області. Перша черга передбачає будівництво 1 МВт СЕС та BESS потужністю 0.5 МВт-год. Далі компанія планує масштабувати СЕС до 3 МВт і більше та подальше розширення BESS. Старт будівництва запланованих на початок третього кварталу. В компанії обіцяють що інвестори зможуть спостерігати за будівництвом СЕС в режимі онлайн.
Solar Garden є забудовником сонячних електростанцій, що працює на ринку, що працює на українському ринку встановлення сонячних панелей 8 років. З 2015 компанія збудувала понад 1000 СЕС загальною потужністю 85 МВт. З 2025 Solar Garden також працює на ринку Литви. З 2021 року компанія також активно займається напрямком Battarey Energy Storages та за словами засновника компанії Сергія Проненка має понад 60 МВт BESS у проєктуванні та будівництві.