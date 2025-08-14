25% річних на енергетиці: як інвестувати у відбудову генерації

Дефіцит в енергосистемі спричинив бум у будівництві нової генерації. Поки одні українські компанії беруть для енергетичних проєктів кредити від банків, інші — залучають кошти дрібних інвесторів, конкуруючи з інвестиціями в нерухомість. Delo.ua відібрало кілька компаній, програми яких дозволяють дрібним інвесторам вкладати кошти в розбудову енергетики.

Після блекаутів 2024, український бізнес почав активно розбудовувати розподілену генерацію для країни. Через дефіцит в енергосистемі цей сектор залишається привабливим навіть для непрофільних інвесторів. З червня 2024 по червень 2025 бізнес залучив для енергетичних проєктів понад 18 млрд грн банківських кредитів, а непрофільні компанії будують понад 1 ГВт генерації. Втім деякі гравці ринку вирішили піти іншим шляхом та залучають для реалізації проєктів кошти дрібних інвесторів.

Окремі пропозиції дозволяють вкладати від $100 під 25% річних, що можна порівняти хіба з дохідністю від інвестицій у криптовалюти. Вистачає і консервативніших пропозицій, але дохідність у валюті також є досить високою.

Хоча в нашій підбірці немає фірм-одноденок і кожна компанія в підбірці вже має за плечима роки роботи на ринку та вдалі проєкти, слід розуміти, що висока дохідність дуже часто означає високі ризики. А в українських реаліях ці ризики значно посилюються війною. Також варто розуміти, що на відміну від депозитів, ніхто не гарантуватиме такі вклади. Тож ми не закликаємо інвестувати у вказані проєкти, але намагаємося дати читачам можливість оцінити нові фінансові інструменти, які пропонує ринок.

Газопоршнева генерація від Inzhur Energy

Макет електростанції Inzhur Energy. Фото: Inzhur Energy

Компанія Inzhur Energy будує газопоршневу електростанцію у Києві потужністю 34 МВт та вартістю $35 млн у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

На сайті компанії вказано, що потенційні інвестори можуть вкласти гроші на наступних умовах:

Інвестори є власниками інвестиційних сертифікатів фонду Inzhur Energy.

Стартова інвестиція — 6 233,68 грн з можливістю реінвестування.

Прогнозна річна дохідність у доларах — 15% (оцінка в дохідності у валюті є індикативною) через капіталізацію або 75% за 5 років (за формулою простих відсотків). Через 5 років фонд припиняє діяльність і викупає сертифікати за гривню. На відміну від проєктів компанії у комерційній нерухомості дивідендів не передбачено, а модель інвестицій схожа на купівлю облігацій.

У серпні 2024 Inzhur виграв тендер "Укренерго" на будівництво потужностей для надання допоміжних послуг енергосистемі строком на 5 років. За договором 18 ГВт газової генерації мають бути введені в експлуатацію у жовтні 2025. Однак у компанії виникли проблеми з місцевими мешканцями, які боялися російських атак на об'єкт генерації поруч та шкоди для екології. Наприкінці березня за позовом Києво-Святошинської окружної прокуратури районний суд постановив зупинити будівництво. Компанія Inzhur подала та виграла у суді апеляційну скаргу на ухвалу про заборону будівництва.

Станом на початок серпня, будівництво продовжується, проте в коментарі Delo.ua власник компанії Андрій Журжій зауважив, що компанія не встигне запустити генерацію до жовтня та розраховує на відтермінування до грудня.

Крім того, у травні 2025 Inzhur виграв тендер "Укренерго" ще один тендер на будівництво 16 МВт газових генеруючих потужностей. Ці потужності за договором мають бути запущені в експлуатацію у грудні 2026.

Inzhur є REIT-фондом, який вже став відомий українцям проєктами на ринку комерційної нерухомості. Засновником та власником компанії є колишній народний депутат Андрій Журжій.

Сонячні електростанції від ONESOLAR

Фото: Freepik

Компанія ONESOLAR пропонує інвестувати у будівництво СЕС на Закарпатті на наступних умовах:

Стартова інвестиція — $35 тис. За договором інвестор купує кластер СЕС потужністю 50 кВт на стадії проєктування, а компанія ONESOLAR зобов'язується цей кластер побудувати та здійснювати подальше управління СЕС.

Надалі інвестор отримує щомісячний дохід від продажу електроенергії з відрахуванням податків та комісії управляючій компанії. Компанія обіцяє дохідність у розмірі 15%-22% в доларах. При цьому виплати здійснюватимуться в гривні за курсом НБУ на момент виплат.

Термін дії договору — 10 років з можливістю продовження.

Компанія будує СЕС потужністю 60 МВт біля міста Берегово на Закарпатті. Проєкт розділений на кластери по 50 кВт кожен, а інвестору пропонують придбати кластер за $35 тис., який знаходитиметься під управлінням ONESOLAR, та надалі отримувати дивіденди.

Комерційний директор ONESOLAR Денис Дзядик розповів Delo.ua, що зараз проєкт знаходиться на стадії будівництва, а запуск перших 25% кластерів запланований на жовтень. В тому випадку, якщо це зробити не вдасться компанія буде змушена виплатити інвесторам компенсацію, або ж інвестори взагалі зможуть розірвати договір з поверненням інвестицій. Електроенергію з СЕС компанія продає в ринок "на добу на перед".

Компанія ONESOLAR невеликий забудовник сонячних електростанцій, що за 12 років роботи встановив 60 МВт СЕС у Дніпропетровській області.

Токенізовані інвестиції в BESS Solar Garden

Промислові накопичувачі електроенергії. Фото: Вікіпедія

Ще один забудовник СЕС Solar Garden пропонує інвесторам вкласти у будівництво СЕС з Battarey Energy Storages. Компанія запустила платформу UENERGY де інвестори можуть вкладати кошти у генерацію, купуючи токени. Володітимуть активами, які емітуватимуть токени компанії в Україні та Литві, де Solar Garden також планує розбудовувати проєкти з накопичення електроенергії.

Для інвесторів пропонують наступні умови:

Інвесторам пропонують купити токени UNRG, емітентами яких будуть компанії зареєстровані в Україні та Литві. Стартова інвестиція $100 які інвестор має придбати за стейблкоїни USDC прив'язані до долара.

Компанія пропонує інвесторам виплату дивідендів від продажу електроенергії за смарт-контрактами . З річною дохідністю у 25%-30% в стейблкоїнах USDC. Виплати будуть здійснюватися коштом прибутків від реалізації електроенергії та арбітражу електроенергії за допомогою BESS.

Компанія обіцяє здійснювати виплати дивідендів протягом всього терміну експлуатації станції, що складе 20 років.

Компанія хоче побудувати СЕС у Чигирині, що в Черкаській області. Перша черга передбачає будівництво 1 МВт СЕС та BESS потужністю 0.5 МВт-год. Далі компанія планує масштабувати СЕС до 3 МВт і більше та подальше розширення BESS. Старт будівництва запланованих на початок третього кварталу. В компанії обіцяють що інвестори зможуть спостерігати за будівництвом СЕС в режимі онлайн.

Solar Garden є забудовником сонячних електростанцій, що працює на ринку, що працює на українському ринку встановлення сонячних панелей 8 років. З 2015 компанія збудувала понад 1000 СЕС загальною потужністю 85 МВт. З 2025 Solar Garden також працює на ринку Литви. З 2021 року компанія також активно займається напрямком Battarey Energy Storages та за словами засновника компанії Сергія Проненка має понад 60 МВт BESS у проєктуванні та будівництві.