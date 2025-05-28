Inzhur Energy продовжить будівництво електростанції на Київщині: що відомо

28 травня 2025 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію інвестиційної компанії Inzhur Energy та дозволив продовжити будівництво електростанції в селі Софіївська Борщагівка Київської області.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

Компанія поновить будівництво вже 29 травня. Першу чергу проєкту потужністю 18 МВт планують завершити до жовтня 2025 року, щоб запустити її до початку опалювального сезону.

"Inzhur, інвесторів та всієї енергетики України це справедливе й важливе рішення. Воно створює необхідну передумову для подальшого залучення приватного капіталу у сферу енергетики. Inzhur продовжить реалізовувати проєкти, які мають стратегічне значення для енергетичної стійкості країни – за наступні чотири роки ми плануємо побудувати ще дві електростанції загальною потужністю 116 МВт", — зазначив СЕО Inzhur Андрій Журжій.

Проєкт загальною потужністю 34 МВт реалізується в межах Президентської програми розвитку малої генерації за контрактом з НЕК "Укренерго".

Що передувало

В серпні 2024 року Inzhur Energy виграв аукціон НЕК "Укренерго" і підписав договір на надання допоміжних послуг для енергосистеми. Згідно з договором, він має побудувати газопоршневу електростанцію та запустити першу чергу потужністю 18 МВт до 1 жовтня 2025 року. Компанія закупила обладнання на понад 12 млн євро та в листопаді почав будівництво. Загальна вартість проєкту складає 20 млн доларів.

21 березня 2025 року за позовом Києво-Святошинської окружної прокуратури районний суд постановив зупинити будівництво. Компанія Inzhur подала та виграла у суді апеляційну скаргу на ухвалу про заборону будівництва.

Про проєкт Inzhur Energy

Інвестиційний фонд Inzhur Energy компанії Inzhur об'єднав для будівництва газопоршневої електростанції понад 3200 інвесторів, які разом інвестували у будівництво електростанції понад 612,9 млн грн.

Мінімальна інвестиція, щоб стати співвласником енергокомпанії – від 6000 грн. З $20 млн, необхідних для реалізації проєкту, інвестори внесли $12 млн, з них понад $3 млн вніс СЕО Inzhur Андрій Журжій.

Нагадаємо, у березні на конкурс "Укренерго" з будівництва генеруючої потужності 700 МВт було подано 14 заявок. Серед претендентів: "Укрнафта", ТОВ "Станція Індустріальна", Inzhur Energy та інші.