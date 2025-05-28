Inzhur Energy продолжит строительство электростанции в Киевской области: что известно

28 мая 2025 Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию инвестиционной компании Inzhur Energy и разрешил продолжить строительство электростанции в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания возобновит строительство уже 29 мая. Первую очередь проекта мощностью 18 МВт планируют завершить к октябрю 2025 года, чтобы запустить ее к началу отопительного сезона.

"Inzhur, инвесторов и всей энергетики Украины это справедливое и важное решение. Оно создает необходимую предпосылку для дальнейшего привлечения частного капитала в сферу энергетики. Inzhur продолжит реализовывать проекты, имеющие стратегическое значение для энергетической устойчивости страны – за следующие четыре года мы планируем построить еще две электростанции общей мощностью 116 МВт", - отметил СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Проект общей мощностью 34 МВт реализуется в рамках президентской программы развития малого поколения по контракту с НЭК "Укрэнерго".

Что предшествовало

В августе 2024 года Inzhur Energy выиграл аукцион НЭК "Укрэнерго" и подписал договор о предоставлении вспомогательных услуг для энергосистемы. Согласно договору он должен построить газопоршневую электростанцию и запустить первую очередь мощностью 18 МВт до 1 октября 2025 года. Компания закупила оборудование более чем на 12 млн евро и в ноябре начал строительство. Общая стоимость проекта составляет 20 млн долларов.

21 марта 2025 по иску Киево-Святошинской окружной прокуратуры районный суд постановил остановить строительство. Компания Inzhur подала и выиграла в суде апелляционную жалобу на постановление о запрещении строительства.

О проекте Inzhur Energy

Инвестиционный фонд Inzhur Energy компании Inzhur объединил для строительства газопоршневой электростанции более 3200 инвесторов, которые вместе инвестировали в строительство электростанции более 612,9 млн грн.

Минимальная инвестиция, чтобы стать совладельцем энергокомпании – от 6000 грн. Из $20 млн, необходимых для реализации проекта, инвесторы внесли $12 млн, из них более $3 млн внес СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Напомним, в марте на конкурс "Укрэнерго" по строительству генерирующей мощности 700 МВт было подано 14 заявок. Среди соискателей: "Укрнафта", ООО "Станция Индустриальная", Inzhur Energy и другие.