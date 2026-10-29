В Киеве впервые через Prozorro сдают места под вендинг: с какой суммы стартует аренда

В Киеве впервые выставили на электронные аукционы места размещения вендинговых автоматов. Предпринимателям предлагают 17 локаций в Подольском и Оболонском районах, а стартовая арендная плата составляет от 604 до 1167 грн. в месяц.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Киевской городской государственной администрации.

Торги будет проводить коммунальное предприятие "Киев.Прозоро" через систему "Prozorro.Продажи".

Площадь каждого места составляет 2 кв. м. Договоры с победителями аукционов будут заключаться на пять лет с возможностью продления.

На арендованных локациях можно будет устанавливать автоматы по продаже кофе, напитков, снеков, цветов, средств гигиены, зарядных устройств и других товаров.

Внешний вид оборудования должен удовлетворять требованиям, указанным в документации к каждому конкретному лоту.

Аукционы состоятся 6 ноября

Для участия предпринимателю необходимо зарегистрироваться на одной из площадок системы Prozorro.Продажи и подать заявку на выбранную локацию.

Конечный срок подачи заявок - 5 ноября до 20:00. Аукционы запланированы на 6 ноября.

Победитель торгов получит право установить вендинговый автомат в определенной локации с соблюдением технических и архитектурных требований.

Напомним, ранее в Киеве впервые провели аукционы по аренде мест под водоматы. Тогда на торги выставили 14 участков в Оболонском районе со стартовой арендой от 758 до 1109 грн. в месяц.

Напомним, в апреле 2025 года в Киеве впервые провели аукционы под водоматы. Тогда на торги выставили 14 мест в Оболонском районе со стартовой арендой от 758 до 1109 грн. в месяц.