X объявила о запуске новых уровней премиум-подписки

Соцсеть X (ранее – Twitter) запустила две новые опции подписки на свой сервис, сделав уже доступный вариант Premium средним из существующих уровней. Об этом говорится в официальном аккаунте платформы.

Согласно данным в соцсети, самая дешевая подписка в X называется Basic и стоит 3 доллара в месяц. Она дает возможность, в частности, редактировать и отменять посты, создавать более длинные посты, публиковать более длинные видео и т.д.

Также предоставляется шифрование приватных сообщений, возможность двухфакторной аутентификации и изменения значка приложения. При этом подписка Basic не предусматривает синюю галочку верификации для пользователя.

Такие подписчики видят тот же объем рекламы, что и обычные пользователи, лишены продвижения постов и ряда функций для авторов контента.

Вариант Premium по-прежнему доступен за 8 долларов в месяц, и помимо всего, что предлагает подписка Basic, обеспечивает, в частности, показ только половины рекламы в разделах For You и Following, галочку (и возможность скрыть ее при желании) и доступ к Creator Hub, позволяющий получать деньги за публикации.

В свою очередь, еще один новый уровень подписки – Premium Plus – стоит 16 долларов в месяц и имеет те же преимущества, что и обычный Premium, но полностью отключает рекламу во вкладках For You и Following, а также активнее продвигает посты пользователей в рекомендациях и ответах к другим публикаций.

Покупка Twitter: что изменил приход Илона Маска?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В ноябре было объявлено о перезапуске платной подписки в Twitter. Ее пользователям предоставили синюю галочку верификации, возможность публиковать сообщения объемом до 10 тыс. знаков, загружать несколько часов видео и т.д.

Весной 2023 года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp. Впоследствии было объявлено о ребрендинге Twitter, сайт X.com начал перенаправлять на социальную сеть, и на платформе появился новый логотип.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 года доходы компании от рекламы упали на 71%).

А в феврале 2023-го Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследовании и экстремистском контенте.

