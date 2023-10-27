Конкурент для YouTube и LinkedIn. Руководители X рассказали о будущем соцсети

Руководители соцсети X (ранее – Twitter) видит платформы YouTube и LinkedIn как будущих конкурентов первой, поскольку занимаются новыми направлениями в области видео и найма персонала.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что владелец X Илон Маск и гендиректор соцсети Линда Яккарино назвали эти два сайта во время общекорпоративной встречи, посвященной годовщине приобретения Twitter Маском.

Также они вспомнили о стремлении создать новостную службу под названием XWire. Она конкурировала бы с компанией PR Newswire, занимающейся распространением прессрелизов.

По словам источника, эта встреча была первой, когда Маск и Яккарино, которую наняли на должность гендиректора X в мае, обратились ко всей компании вместе.

В общекорпоративной внутренней записке для сотрудников X, с которой ознакомилось Bloomberg, Маск и Яккарино заявили, что компания готова к росту.

В ходе разговора с персоналом руководители также обсудили платежные амбиции X, и добавили в записке, что финансовые инструменты "дадут людям и предприятиям больше возможностей".

Покупка Twitter: что сменил приход Маска?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В ноябре было объявлено о перезапуске платной подписки в Twitter. Ее пользователям предоставили синюю галочку верификации, возможность публиковать сообщения объемом до 10 тыс. знаков, загружать несколько часов видео и т.д.

Весной 2023 года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp. Впоследствии было объявлено о ребрендинге Twitter, сайт X.com начал перенаправлять на социальную сеть, и на платформе появился новый логотип.

Позже СМИ сообщили, что X получила лицензию для осуществления криптовалютных платежей и торговли ими на территории США. Это позволит платформе социальной сети хранить, переводить и обменивать цифровые активы.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 года доходы компании от рекламы упали на 71%).

А в феврале 2023-го Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследовании и экстремистском контенте.