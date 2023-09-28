Гендиректор X прогнозирует прибыльность соцсети в следующем году

Соцсеть X (ранее – Twitter) может принести прибыль в начале 2024 года. Об этом заявила генеральный директор платформы Линда Яккарино, передает Reuters.

По ее словам, около 1500 рекламодателей вернулись на платформу за последние 12 недели. Также гендиректор X отметила, что вернулись 90% из 100 лучших рекламодателей компании.

Reuters пишет, что хотя Яккарино говорит о возможной доходности X в следующем году, платформа также сталкивается с рядом судебных исков, утверждающих, что фирма не оплатила арендную плату за свои офисы и миллионы долларов выходного пособия тысячам уволенных работников.

Что происходит с Twitter после покупки Маском?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В июле текущего года было объявлено о ребрендинге Twitter, сайт X.com начал перенаправлять на социальную сеть, и на платформе появился новый логотип.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 доходы компании от рекламы упали на 71%).

А в феврале 2023 года Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследованиях и экстремистском контенте.

Недавно Маск пригрозил подать иск против Лиги, обвинив некоммерческую организацию в причастности к 60%-му падению прибыли X от рекламы в США.