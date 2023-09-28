Гендиректорка X прогнозує прибутковість соцмережі наступного року

Соцмережа X (раніше – Twitter) може принести прибуток на початку 2024 року. Про це заявила генеральна директорка платформи Лінда Яккаріно, передає Reuters.

За її словами, близько 1500 рекламодавців повернулися на платформу за останні 12 тижнів. Також гендиректорка X зазначила, що повернулися 90% із 100 найкращих рекламодавців компанії.

Reuters пише, що хоча Яккаріно говорить про можливу прибутковість X наступного року, платформа також стикається з низкою судових позовів, які стверджують, що фірма не сплатила орендну плату за свої офіси та мільйони доларів вихідної допомоги тисячам звільнених працівників.

Що відбувається з Twitter після купівлі Маском?

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У липні поточного року було оголошено про ребрендинг Twitter, сайт X.com почав переспрямовувати на соціальну мережу, і на платформі зʼявився новий логотип.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023 року Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.

Нещодавно Маск пригрозив подати позов проти Ліги, звинувативши некомерційну організацію в причетності до 60%-го падіння прибутку X від реклами в США.