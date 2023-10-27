Конкурентка для YouTube і LinkedIn. Керівники X розповіли про майбутнє соцмережі

Керівники соцмережі X (раніше – Twitter) бачить платформи YouTube і LinkedIn як майбутніх конкурентів першої, оскільки займаються новими напрямками у сфері відео та найму персоналу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що власник X Ілон Маск і гендиректорка соцмережі Лінда Яккаріно назвали ці два сайти під час загальнокорпоративної зустрічі, присвяченої річниці придбання Twitter Маском.

Також вони згадали про прагнення створити службу новин під назвою XWire. Вона конкурувала б з компанією PR Newswire, яка займається розповсюдженням пресрелізів.

За словами джерела, ця зустріч була першою, коли Маск і Яккаріно, яку найняли на посаду гендиректорки X у травні, звернулися до всієї компанії разом.

У спільній внутрішній записці для співробітників X, із якою ознайомилося Bloomberg, Маск та Яккаріно заявили, що компанія готова до зростання.

Під час розмови з персоналом керівники також обговорили платіжні амбіції X, і додали в записці, що фінансові інструменти "дадуть людям і підприємствам більше можливостей".

Купівля Twitter: що змінив прихід Маска?

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У листопаді було оголошено про перезапуск платної підписки в Twitter. Її користувачам надали синю галочку верифікації, можливість публікувати дописи обсягом до 10 тис. знаків, завантажувати кількагодинні відео тощо.

Навесні 2023-го виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp. Згодом було оголошено про ребрендинг Twitter, сайт X.com почав переспрямовувати на соціальну мережу, і на платформі зʼявився новий логотип.

Пізніше ЗМІ повідомили, що X отримала ліцензію для здійснення криптовалютних платежів та торгівлі ними на території США. Це дозволить платформі соціальної мережі зберігати, переказувати та обмінювати цифрові активи.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023-го Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.