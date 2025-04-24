100 днів Трампа: експерти проаналізували вплив митної політики США на світовий валютний ринок

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових митних ставок для країн-партнерів зі всього світу вже в перші два тижня відчутно негативно вплинуло на світові валютні ринки.

Про це заявляють опитані редакцією Delo.ua українські економічні експерти.

Як економічна політика Трампа впливає на світовий валютний ринок

Ситуація на валютних ринках є відображенням процесів у глобальній економіці — зменшення обсягів інвестицій в американські активи має наслідком зниження попиту на долар, що наразі і відбувається.

"Валютні ринки — один з елементів мозаїки. Створивши глобальну невизначеність Трамп показав, що США більше не є "тихою гаванню" і надійним партнером. Через це долар став трохи токсичним. Тож ми побачили глобальну тенденцію перетоку грошей з долара в євро. Долар частково втрачає свою перевагу як резервна валюта", — пояснює ситуацію на валютному ринку заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Наразі глобальний рух капіталу супроводжується фактичним продажем доларових активів і поверненням інвесторів до локальних валют, а також до традиційних безпечних валют, таких як японська єна та швейцарський франк. Долар США втратив вже понад 10% від своїх курсових максимумів початку 2025-го, сягнувши найнижчого рівня за три роки.​ І ослаблення долару ще не завершилось, прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Хто кого: динаміка курсу долара щодо євро

Джерело: Bloomberg

"Є очікування, що економіка США заглибиться в рецесію, відповідно ФРС почне її рятувати, знижуючи ставку, що матиме наслідком ослаблення долара", — прогнозує міжнародний консультант з корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

Разом з тим він застерігає від очікувань того, що з доларом може статися щось дуже погане.

"Я точно не буду радити міняти долари на інші валюти. Але певні тенденції до послаблення долара є, і ми це бачимо", — констатує співрозмовник видання, додаючи при цьому, що в будь-який момент "все може змінитися".

Не дивлячись на те, що наразі значна частина інвесторів тікає з доларових активів у пошуку нових "тихих гаваней", ніхто напевно не знає, що може бути цією "гаванню", зазначає виконавчий директор "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

"На якомусь етапі фонди можуть вирішити, що коли наслідки вдарять по світовій економіці, то "тиха гавань" — це, насправді, долар і активи в США. І ми такого роду "гойдалки" вже кілька разів спостерігали", — попереджає експерт.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів з 5 квітня базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також з 9 квітня запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.