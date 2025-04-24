100 дней Трампа: эксперты проанализировали влияние таможенной политики США на мировой валютный рынок

Введение администрацией президента США Дональда Трампа новых таможенных ставок для стран-партнеров со всего мира уже в первые две недели ощутимо негативно повлияло на мировые валютные рынки.

Об этом заявляют опрошенные редакцией Delo.ua украинские экономические эксперты.

Как экономическая политика Трампа влияет на мировой валютный рынок

Ситуация на валютных рынках является отражением процессов в глобальной экономике — уменьшение объемов инвестиций в американские активы влечет за собой снижение спроса на доллар, что сейчас и происходит.

"Валютные рынки — один из элементов мозаики. Создав глобальную неопределенность Трамп показал, что США больше не являются "тихой гаванью" и надежным партнером. Поэтому доллар стал немного токсичным. Поэтому мы увидели глобальную тенденцию перетока денег из доллара в евро. Доллар частично теряет свое преимущество как резервная валюта", — поясняет ситуацию на валютном рынке замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергея Фурса.

В настоящее время глобальное движение капитала сопровождается фактической продажей долларовых активов и возвращением инвесторов в локальные валюты, а также традиционные безопасные валюты, такие как японская иена и швейцарский франк. Доллар США потерял уже более 10% от своих курсовых максимумов начала 2025-го, достигнув самого низкого уровня за три года. И ослабление доллара еще не завершилось, прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Кто кого: динамика курса доллара по отношению к евро

Источник: Bloomberg

"Есть ожидание, что экономика США углубится в рецессию, соответственно ФРС начнет ее спасать, снижая ставку, что приведет к ослаблению доллара", — прогнозирует международный консультант по корпоративным финансам, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Вместе с тем он предостерегает от ожиданий, что с долларом может произойти что-то очень плохое.

"Я точно не буду советовать менять доллары на другие валюты. Но некоторые тенденции к ослаблению доллара есть, и мы это видим", — констатирует собеседник издания, добавляя при этом, что в любой момент "все может измениться".

Несмотря на то, что сейчас значительная часть инвесторов убегает из долларовых активов в поиске новых "тихих гаваней", никто наверняка не знает, что может быть этой "гаванью", отмечает исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

"На каком-то этапе фонды могут решить, что когда последствия ударят по мировой экономике, то "тихая гавань" — это, на самом деле, доллар и активы в США. И мы такого рода "качели" уже несколько раз наблюдали", — предупреждает эксперт.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные ответные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит.