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У першому кварталі 2025 року понад 1,6 млн українців скористалися програмою "Доступні ліки"
За перші три місяці 2025 року понад 1,6 мільйона пацієнтів скористалися державною програмою "Доступні ліки". Національна служба здоров’я України сплатила аптечним закладам з договором реімбурсації понад 1,95 млрд грн, найбільше за препарати від серцево-судинних захворювань.
Про це повідомила пресслужба НСЗУ.
"Програма "Доступні ліки" є одним із найважливіших інструментів забезпечення рівного доступу до життєво необхідних медичних препаратів для мільйонів українців", — зазначили в службі і додали, що наступне розширення програми відбудеться у другому півріччі цього року.
За даними НСЗУ, станом на 1 квітня, найбільше доступних ліків отримали пацієнти у п’яти регіонах України:
- Дніпропетровській області — 164165;
- Львівській області — 113828;
- місті Києві — 11665;
- Харківській області — 101065;
- Полтавській області — 82775.
Найбільше ліків по реімбурсації було отримано за препарати для лікування таких захворювань:
- серцево-судинні — 985659;
- профілактика інфарктів та інсультів — 471112;
- цукровий діабет ІІ типу — 402794;
- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів — 18212;
- інсуліни безоплатні або з доплатою — 164759.
Нагадаємо, у квітні уряд ухвалив рішення про масштабне розширення програми державної реімбурсації "Доступні ліки".