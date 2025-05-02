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У першому кварталі 2025 року понад 1,6 млн українців скористалися програмою "Доступні ліки"

таблетки
Понад 1,6 млн українців скористалися програмою "Доступні ліки". / Freepik

За перші три місяці 2025 року понад 1,6 мільйона пацієнтів скористалися державною програмою "Доступні ліки". Національна служба здоров’я України сплатила аптечним  закладам з договором реімбурсації  понад  1,95 млрд грн, найбільше за препарати від серцево-судинних захворювань.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

"Програма "Доступні ліки" є одним  із найважливіших інструментів забезпечення рівного доступу до життєво необхідних медичних препаратів  для мільйонів українців", — зазначили в службі  і додали, що наступне розширення програми відбудеться у другому півріччі цього року.

За даними НСЗУ, станом на 1 квітня, найбільше доступних ліків отримали пацієнти у п’яти регіонах України:

  • Дніпропетровській області — 164165;  
  • Львівській області — 113828; 
  • місті Києві — 11665; 
  • Харківській області — 101065; 
  • Полтавській області — 82775.

Найбільше ліків по реімбурсації було отримано за препарати для лікування таких захворювань:

  • серцево-судинні — 985659; 
  • профілактика інфарктів та інсультів — 471112; 
  • цукровий діабет ІІ типу — 402794; 
  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів — 18212; 
  • інсуліни безоплатні або з доплатою — 164759.

Нагадаємо, у квітні уряд ухвалив рішення про масштабне розширення програми державної реімбурсації "Доступні ліки".

Автор:
Тетяна Ковальчук