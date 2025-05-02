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В первом квартале 2025 года более 1,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства"

таблетки
Более 1,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства". / Freepik

За первые три месяца 2025 года более 1,6 миллиона пациентов воспользовались государственной программой " Доступные лекарства ". Национальная служба здоровья Украины оплатила аптечным учреждениям с договором реимбурсации более 1,95 млрд грн, больше всего за препараты от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

"Программа "Доступные лекарства" является одним из важнейших инструментов обеспечения равного доступа к жизненно необходимым медицинским препаратам для миллионов украинцев", — отметили в службе   и добавили, что дальнейшее расширение программы состоится во втором полугодии этого года.

По данным НСЗУ, по состоянию на 1 апреля, наиболее доступных лекарств получили пациенты в пяти регионах Украины:

  • Днепропетровской области — 164165;  
  • Львовской области — 113828;
  • городе Киеве — 11665;
  • Харьковской области — 101065;
  • Полтавской области — 82775.

Больше всего лекарств по реимбурсации было получено за препараты для лечения таких заболеваний:

  • сердечно-сосудистые — 985659;
  • профилактика инфарктов и инсультов — 471112;
  • сахарный диабет II типа — 402794;
  • хронические болезни нижних дыхательных путей – 18212;
  • инсулины безвозмездные или с доплатой — 164759.

Напомним, в апреле правительство приняло решение о масштабном расширении программы государственной реимбурсации "Доступные лекарства".

Автор:
Татьяна Ковальчук