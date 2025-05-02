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В первом квартале 2025 года более 1,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства"
За первые три месяца 2025 года более 1,6 миллиона пациентов воспользовались государственной программой " Доступные лекарства ". Национальная служба здоровья Украины оплатила аптечным учреждениям с договором реимбурсации более 1,95 млрд грн, больше всего за препараты от сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.
"Программа "Доступные лекарства" является одним из важнейших инструментов обеспечения равного доступа к жизненно необходимым медицинским препаратам для миллионов украинцев", — отметили в службе и добавили, что дальнейшее расширение программы состоится во втором полугодии этого года.
По данным НСЗУ, по состоянию на 1 апреля, наиболее доступных лекарств получили пациенты в пяти регионах Украины:
- Днепропетровской области — 164165;
- Львовской области — 113828;
- городе Киеве — 11665;
- Харьковской области — 101065;
- Полтавской области — 82775.
Больше всего лекарств по реимбурсации было получено за препараты для лечения таких заболеваний:
- сердечно-сосудистые — 985659;
- профилактика инфарктов и инсультов — 471112;
- сахарный диабет II типа — 402794;
- хронические болезни нижних дыхательных путей – 18212;
- инсулины безвозмездные или с доплатой — 164759.
Напомним, в апреле правительство приняло решение о масштабном расширении программы государственной реимбурсации "Доступные лекарства".