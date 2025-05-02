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Недільний мінус у прибутку: як фаст-фуд у Європі працює з сезонністю вихідних і свят
Автор: Ярослав Проценко, співзасновник “Майстер Бургер”
У фаст-фуді ми звикли, що найбільше заробляємо у вихідні. В Україні до 50% виручки щотижня — це субота і неділя. Але коли ми вийшли на європейський ринок, ця модель повністю змінилася.
Недільна заборона на торгівлю в багатьох країнах ЄС (зокрема Польщі, Німеччині, Австрії) означає, що торгові центри просто не працюють. Немає клієнтів — немає трафіку — немає доходу.
До цього додаються численні державні свята, коли всі точки також закриті. В результаті — 5–8 днів на місяць без виторгу, при тому, що витрати залишаються.
Що це означає на практиці?
- Ви втрачаєте до 20% тижневої виручки кожного тижня.
- Але сплачуєте повну оренду, зарплату, підписки й інші фіксовані витрати.
- Це призводить до регулярних касових розривів, які легко передбачити — але важко покрити, якщо не були заплановані.
Що робити? Практичні кроки
1. Закладайте втрати ще на етапі планування
Перш ніж підписувати оренду, оцініть:
- скільки буде зачинених неділь і свят на рік;
- скільки днів реально ви зможете продавати;
- яка середня виручка за відкритий день.
Ці цифри мають входити в бізнес-модель. Не варто рахувати дохід, умовно, по 30 днях, якщо реально працюватимете 22–24.
2. Компенсуйте «мертві» дні в п’ятницю і суботу
Сконцентруйте ресурси там, де є трафік:
- рекламний бюджет — на п’ятницю після 15:00 і суботу до 18:00;
- спеціальні меню або комбо саме на ці дні;
- додатковий персонал у пік, економія — у спад.
Це не покриє повністю втрати, але дасть змогу збільшити середню денну виручку й краще планувати запаси.
3. Розбийте тиждень по-новому — не всі дні рівні
Неділя — завжди вихідна. Понеділок — часто слабкий. Плануйте:
- короткий графік у понеділок-вівторок;
- повна зміна — тільки на активні дні;
- нічого не закуповувати у святкові дні (часто все просто псується або замерзає на складах).
4. Графік витрат має «обминати» нульові дні
Використовуйте щомісячний календар, де вже зазначені:
- усі неділі без торгівлі;
- офіційні вихідні та свята в країні;
- ваші орендні та податкові дати.
Це дозволяє визначати касові ями наперед і планувати резерв або переміщення витрат.
5. Домовляйтесь про гнучкі умови оренди
Деякі ТЦ йдуть назустріч, якщо правильно сформулювати запит:
- фіксована ставка + % з обороту — лише в робочі дні;
- часткова знижка на місяці з великою кількістю свят;
- сезонна модель (нижча влітку чи взимку — залежно від трафіку).
До речі: сезонність — це не тільки неділя
Окрім свят і вихідних, у Європі фаст-фуд має й інші сезонні ризики:
- липень–серпень — масові відпустки, спад у бізнес-районах;
- січень — слабкий попит після свят;
- березень та листопад — низький трафік у ТЦ.
Але саме вихідні дні та державні свята — найсильніший, регулярний і керований фактор. І якщо ви з ним працюєте — у вас уже конкурентна перевага.
Висновок
Кожен недільний "мінус" — це не провал. Це закономірність. Якщо її передбачити — вона не стане проблемою.
Ми в "Майстер Бургер" включаємо сезонність вихідних у свої фінансові прогнози. І саме це дозволяє нам тримати баланс навіть тоді, коли точка стоїть день без жодного клієнта.
Працюєте в Європі або плануєте відкриття? Враховуйте сезонність як систему, а не як проблему. Це й буде ваша перевага.