Схований за зятем металургійний бізнес Боголюбова торік отримав понад 1 млрд грн доходів – ЗМІ

Бізнес підприємця Геннадія Боголюбова, якого оголошено у міжнародний розшук, продовжує працювати в Україні і приносити йому мільярдні доходи. Зокрема, частину фінансових та виробничих підприємств він ховає за своїм зятем Станіславом Шейхетовом. Про це пише “Апостроф”.

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Видання зазначає, що низку активів Боголюбова обходять арешти та санкції, застосовані до багатьох інших учасників так званої групи "Приват" у межах справи про розкрадання коштів ПриватБанку, зокрема, з тих причин, що вони записані не на самого Боголюбова.

У матеріалі йдеться, що Шейхетов є чоловіком рідної сестри бізнесмена Наталії Боголюбової. На ньому, за даними "Опендатабот", зареєстровані сім компаній. Більшість з них володіють корпоративними правами ще на низку компаній, які, своєю чергою, пов'язані з різноманітними офшорними зонами.

"Серед мережі цих активів вдалося відшукати успішний металургійний бізнес Боголюбова, з яким, з одного боку, наразі безуспішно судиться "Укрнафта", і який, з іншого боку, тільки у 2023 році приніс оголошеному в міжнародний розшук Боголюбову понад 1 млрд грн доходів", – зазначає видання.

За даними журналістів, ТОВ "АК "Перлина", що належить Шейхетову, володіє корпоративними правами на ТОВ "Мітілена". До кола співвласників останнього входить ТОВ "Лемборг". І вже ця компанія на 70% належить ТОВ "Металургійна транспортна компанія", що розташоване в Дніпрі.

Згідно з фінзвітністю, торік ця меткомпанія отримала 1,097 млрд грн доходу. Приблизно аналогічні доходи вона демонструвала у 2021 і 2022 роках.

Як слідує з Реєстру судових рішень, до "Металургійної транспортної компанії" з вимогою про розірвання договорів, датованих ще 2017 роком, наразі активно позивається державна "Укрнафта".

Компанія також фігурує у кримінальному провадженні Держбюро розслідувань через ухилення від сплати податків.

"З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ "Металургійна транспортна компанія" протягом 2021-2022 років, умисно ухилились від сплати податків шляхом формування безпідставного податкового кредиту, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах", - йдеться в одній з ухвал суду.

Враховуючи такі дані, видання пише, що "попри розшуки, арешти, незаконні втечі з країни та участь у схемах з відмивання коштів ПриватБанку, бенефіціари колишньої так званої групи "Приват" все ще продовжують активно заробляти в Україні та виводити ці кошти в офшори".