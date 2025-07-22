Суд заарештував керівника детективів НАБУ Магамедрасулова: деталі справи

Керівника управління детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслана Магамедрасулова взяли під варту до 16 вересня без права внесення застави.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне".

За даними слідства, Магамедрасулов підтримував звʼязки з РФ та вів переговори із представниками сектору економіки Росії про продаж технічної коноплі.

Захист заявив по незаконність ухвали та повідомив про намір подавати апеляцію.

Деталі справи Магамедрасулова

Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

21 липня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) коментуючи дії правоохоронців заявили, що це може призвести до розкриття слідчої інформації.

В результаті слідчих дій затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримував звʼязки з РФ та вів переговори із представниками сектору економіки Росії про продаж технічної коноплі.

Зокрема, Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі. Її незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько — підприємець Сентябр Магамедрасулов.

Також слідство встановлено, що високопосадовець Бюро мав тісні контакти із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Той виїхав з країни, співпрацює зі спецслужбами РФ і, за даними слідства, впливає на діяльність НАБУ.

Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою співробітника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.