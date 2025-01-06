Украинские фермеры могут получить $ 1000 на посевную

Минагрополитики совместно с ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – начинают проект по приобретению фермерами высококачественных обработанных семян зерновых. Для предстоящей весенней и осенней посевных кампаний аграриям будут выдаваться ваучеры на сумму 1000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что фермеры с востока и юга страны могут подать заявки на получение помощи через Государственный аграрный реестр и получить ваучеры на сумму 1000 долларов США для приобретения высококачественных обработанных семян, необходимых для предстоящей весенней и осенней посевных кампаний.

Программа нацелена на 550 малых и средних фермеров, возделывающих земельные участки площадью от 10 до 300 гектаров в Черниговской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Запорожской областях. Приоритет будет предоставляться фермерским хозяйствам, управляемым женщинами, и тем, что работают вблизи линии фронта, где условия ведения сельского хозяйства остаются сложными.

Фермеры, заинтересованные в участии, могут подать заявку на получение помощи через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 26 января 2025 года.

После обработки заявок отобранные участники получат подтверждение через ГАР, а также подробную информацию о том, как получить и использовать ваучеры.

Финансирование предоставляется правительством Германии и Франции.

В МинАПК отмечают, что подача заявки не гарантирует получения помощи, поскольку право на ее получение будет определяться на основе конкретных критериев программы.

"Обеспечивая доступ к качественным сельскохозяйственным ресурсам, ФАО стремится предоставить фермерам возможность восстановить и поддерживать свое хозяйство, укрепляя местную экономику и способствуя долгосрочной устойчивости общин пострадавших от войны", — подчеркивают в ведомстве.