У 2025 році аграрії залучили вже майже 5 млрд грн кредитів на розвиток

За перші місяці 2025 року 951 українське агропідприємство скористалося державними та міжнародними програмами кредитування, залучивши загалом майже 5 млрд гривень на розвиток виробництва.



Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики.

Зокрема, тільки за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9", профінансовано 549 господарств на 2,3 млрд гривень. В тому числі, 491 господарство (89,4%), зареєстровано в Державному аграрному реєстрі (ДАР) із обсягом залучених кредитів близько 2 млрд гривень (87,2%).

У відомстві додали, що з 1 січня 2025 року для продовження кредитування за програмою "Доступні кредити 5-7-9" сільгоспвиробники мають бути зареєстровані у Державному аграрному реєстрі.

Найбільше кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9" отримали підприємства наступних областей:

Київська – 243,1 млн грн (48 господарств);

Одеська – 208,8 млн грн (41);

Кіровоградська – 181,1 млн грн (55);

Чернігівська – 175,5 млн грн (35);

Сумська – 164,4 млн грн (17);

Вінницька – 153,9 млн грн (47);

Дніпропетровська – 144,2 млн грн (36);

Харківська – 120,5 млн грн (26).

У міністерстві нагадали, що протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Європейський союз продовжили до 9 лютого 2025 року прийом заявок на гранти за програмою зміцнення стійкості українських фермерів, розвиток аграрного сектору та впровадження сталих підходів у виробництві.

Раніше Delo.ua писало, що Мінагрополітики спільно з ФАО - Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН - розпочинають проєкт з придбання фермерами високоякісного обробленого насіння зернових. Для майбутньої весняної та осінньої посівних кампаній аграріям видаватимуться ваучери на суму 1000 доларів.