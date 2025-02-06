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У 2025 році аграрії залучили вже майже 5 млрд грн кредитів на розвиток

поле, агропідприємство
Майже тисяча агропідприємств отримали кредити на розвиток. Фото: Freepik

За перші місяці 2025 року 951 українське агропідприємство скористалося державними та міжнародними програмами кредитування, залучивши загалом майже 5 млрд гривень на розвиток виробництва. 
 

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики.

Зокрема, тільки за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9", профінансовано 549 господарств на 2,3 млрд гривень. В тому числі, 491 господарство (89,4%), зареєстровано в Державному аграрному реєстрі (ДАР) із обсягом залучених кредитів близько 2 млрд гривень (87,2%).

У відомстві додали, що з 1 січня 2025 року для продовження кредитування за програмою "Доступні кредити 5-7-9" сільгоспвиробники мають бути зареєстровані у Державному аграрному реєстрі.

Найбільше кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9" отримали підприємства наступних областей:

  • Київська – 243,1 млн грн (48 господарств); 
  • Одеська – 208,8 млн грн (41); 
  • Кіровоградська – 181,1 млн грн (55); 
  • Чернігівська – 175,5 млн грн (35); 
  • Сумська – 164,4 млн грн (17); 
  • Вінницька – 153,9 млн грн (47); 
  • Дніпропетровська – 144,2 млн грн (36); 
  • Харківська – 120,5 млн грн (26).

У міністерстві нагадали, що протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Європейський союз продовжили до 9 лютого 2025 року прийом заявок на гранти за програмою зміцнення стійкості українських фермерів, розвиток аграрного сектору та впровадження сталих підходів у виробництві.

Раніше Delo.ua писало,  що Мінагрополітики спільно з ФАО - Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН - розпочинають проєкт з придбання фермерами високоякісного обробленого насіння зернових. Для майбутньої весняної та осінньої посівних кампаній аграріям видаватимуться ваучери на суму 1000 доларів.

Автор:
Тетяна Бесараб