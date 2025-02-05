Понад 2 тисячі фермерів подали заявки на отримання ваучерів для відновлення посівних кампаній

У рамках міжнародної програми підтримки сільського господарства понад дві тисячі українських виробників агропродукції подали заявки на отримання ваучерів для закупівлі насіння зернових через Державний аграрний реєстр (ДАР). Найбільше заявок надійшло з Одеської та Чернігівської областей.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Вказану програму реалізує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) за фінансування урядів Німеччини та Франції у співпраці з Мінагрополітики України. Вона спрямована на допомогу аграріям Донецької, Запорізької, Одеської, Херсонської та Чернігівської областей.

Як зазначив Коваль, загалом від аграріїв надійшло 2 104 заявки. З них 550 фермерів отримають ваучери на суму 1000 доларів США для придбання високоякісного насіння для весняної та осінньої посівних кампаній. Пріоритет надається аграрним підприємствам, розташованим у прифронтових зонах, а також тим, якими керують жінки.

Наразі, за словами міністра, триває перевірка даних, після чого відібрані учасники отримають підтвердження через Державний аграрний реєстр та детальні інструкції щодо використання ваучерів.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Європейський союз продовжили до 9 лютого 2025 року прийом заявок на гранти за програмою зміцнення стійкості українських фермерів, розвиток аграрного сектору та впровадження сталих підходів у виробництві.

Раніше Delo.ua писало, що Мінагрополітики спільно з ФАО - Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН - розпочинають проєкт з придбання фермерами високоякісного обробленого насіння зернових. Для майбутньої весняної та осінньої посівних кампаній аграріям видаватимуться ваучери на суму 1000 доларів.