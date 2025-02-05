Более 2 тысяч фермеров подали заявки на получение ваучеров для возобновления посевных кампаний

В рамках международной программы поддержки сельского хозяйства более двух тысяч украинских производителей агропродукции подали заявки на получение ваучеров для закупки семян зерновых через Государственный аграрный реестр (ГАР). Больше всего заявок поступило из Одесской и Черниговской областей.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Данную программу реализует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) за финансирование правительства Германии и Франции в сотрудничестве с Минагрополитики Украины. Она направлена на помощь аграриям Донецкой, Запорожской, Одесской, Херсонской и Черниговской областей.

Как отметил Коваль, всего от аграриев поступило 2 104 заявки. Из них 550 фермеров получат ваучеры на сумму 1000 долларов США на покупку высококачественных семян для весенней и осенней посевных кампаний. Приоритет предоставляется аграрным предприятиям, расположенным в прифронтовых зонах, а также управляемым женщинами.

По словам министра, продолжается проверка данных, после чего отобранные участники получат подтверждение через Государственный аграрный реестр и детальные инструкции по использованию ваучеров.

Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Европейский союз продлили до 9 февраля 2025 прием заявок на гранты по программе укрепления устойчивости украинских фермеров, развитие аграрного сектора и внедрение устойчивых подходов в производстве.

Ранее Delo.ua писало, что Минагрополитики совместно с ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – начинают проект по приобретению фермерами высококачественных обработанных семян зерновых. Для предстоящей весенней и осенней посевных кампаний аграриям будут выдаваться ваучеры на сумму 1000 долларов.