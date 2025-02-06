В 2025 году аграрии привлекли уже почти 5 млрд грн кредитов на развитие

За первые месяцы 2025 года 951 украинское агропредприятие воспользовалось государственными и международными программами кредитования, привлекая почти 5 млрд гривен на развитие производства.



Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики.

В частности, только по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" профинансировано 549 хозяйств на 2,3 млрд гривен. В том числе, 491 хозяйство (89,4%) зарегистрировано в Государственном аграрном реестре (ДАР) с объемом привлеченных кредитов около 2 млрд гривен (87,2%).

В ведомстве добавили, что с 1 января 2025 для продолжения кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9" сельхозпроизводители должны быть зарегистрированы в Государственном аграрном реестре.

Больше всего кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9" получили предприятия следующих областей:

Киевская – 243,1 млн грн (48 хозяйств);

Одесская – 208,8 млн грн (41);

Кировоградская – 181,1 млн грн (55);

Черниговская – 175,5 млн грн (35);

Сумская – 164,4 млн грн (17);

Винницкая – 153,9 млн грн (47);

Днепропетровская – 144,2 млн грн (36);

Харьковская – 120,5 млн. грн (26).

В министерстве напомнили, что в течение 2024 года 13 088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие. А по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" – 8 750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд гривен.

Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Европейский союз продлили до 9 февраля 2025 года. прием заявок на гранты по программе укрепления устойчивости украинских фермеров, развитие аграрного сектора и внедрение устойчивых подходов в производстве.

Ранее Delo.ua писало, что Минагрополитики совместно с ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – начинают проект по приобретению фермерами высококачественных обработанных семян зерновых. Для предстоящей весенней и осенней посевных кампаний аграриям будут выдаваться ваучеры на сумму 1000 долларов.