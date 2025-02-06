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В 2025 году аграрии привлекли уже почти 5 млрд грн кредитов на развитие
За первые месяцы 2025 года 951 украинское агропредприятие воспользовалось государственными и международными программами кредитования, привлекая почти 5 млрд гривен на развитие производства.
Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики.
В частности, только по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" профинансировано 549 хозяйств на 2,3 млрд гривен. В том числе, 491 хозяйство (89,4%) зарегистрировано в Государственном аграрном реестре (ДАР) с объемом привлеченных кредитов около 2 млрд гривен (87,2%).
В ведомстве добавили, что с 1 января 2025 для продолжения кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9" сельхозпроизводители должны быть зарегистрированы в Государственном аграрном реестре.
Больше всего кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9" получили предприятия следующих областей:
- Киевская – 243,1 млн грн (48 хозяйств);
- Одесская – 208,8 млн грн (41);
- Кировоградская – 181,1 млн грн (55);
- Черниговская – 175,5 млн грн (35);
- Сумская – 164,4 млн грн (17);
- Винницкая – 153,9 млн грн (47);
- Днепропетровская – 144,2 млн грн (36);
- Харьковская – 120,5 млн. грн (26).
В министерстве напомнили, что в течение 2024 года 13 088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие. А по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" – 8 750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд гривен.
Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Европейский союз продлили до 9 февраля 2025 года. прием заявок на гранты по программе укрепления устойчивости украинских фермеров, развитие аграрного сектора и внедрение устойчивых подходов в производстве.
Ранее Delo.ua писало, что Минагрополитики совместно с ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – начинают проект по приобретению фермерами высококачественных обработанных семян зерновых. Для предстоящей весенней и осенней посевных кампаний аграриям будут выдаваться ваучеры на сумму 1000 долларов.